Olimpija v Podgorici za biti ali ne biti

Pred zadnjim krogom drugega dela EuroCupa v skupini G zadnja vozovnica za četrtfinale še ni oddana. Pred začetkom tekme z Budućnostjo je Cedevita Olimpija v boljšem izhodišču, saj so Ljubljančani na prvem medsebojnem obračunu v Stožicah slavili zmago s 74:71. Tudi medsebojna razlika v doseženih in prejetih točkah po petih krogih drugega dela je na strani ljubljanske ekipe. Četa Jurice Golemca je namreč skupno dosegla pet točk več, kot njeni tekmeci, Budućnost pa ima negativno razmerje prejetih in doseženih točk (-4). To pa pomeni, da Zmaje v četrtfinale pelje tudi poraz s tremi točkami razlike. V primeru, da podgoriška ekipa ljubljansko premaga z vsaj štirimi točkami razlike, se bodo preboja med najboljših osem ekip Evropskega pokala veselili košarkarji Budućnosti.

EurocCup, 6. krog drugega dela: Skupina G Torek, 9. marec:

19.00 Budućnost - Cedevita Olimpija



20.30 Virtus Bologna - JL Bourg Lestvica:

1. Virtus Bologna 5 tekem - 5 zmag

2. Cedevita Olimpija 5 - 3

------------------------------------

3. Budućnost Podgorica 5 - 2

4. JL Bourg 5 - 0