Ljubljanska zasedba je že po dveh odigranih krogih evropskega pokala pri boljšem izkupičku kot lani, ko je ekipa v celotnem rednem delu zmogla le eno zmago. Zmaji so po dveh tekmah stoodstotni, v boj za tretjo zmago pa se bodo podali danes v Ankari, kjer bodo ob 18.30 po slovenskem času gostovali pri Turk Telekomu. Tako kot Cedevita Olimpija je tudi turška zasedba po dveh krogih še brez praske. Medtem ko je Cedevita Olimpija v uvodnih dveh dejanjih premagala Cluj-Napoco in Umano Reyer, je Turk Telekom v prvem krogu na domačem parketu z rezultatom 72:66 najprej premagal Lietkabelis, v drugem pa prejšnji teden na gostovanju z rezultatom 68:63 še Aris.

Tudi tokrat pod vodstvom Adžića

Tako kot v soboto v Baru se bo ljubljanski kolektiv tudi tokrat predstavil brez Bryntona Lemarja, ki bo zaradi poškodbe stopala s parketa odsoten daljše obdobje, in glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki zaradi zdravstvenih težav na pot v Bar in Turčijo ni odpotoval skupaj z ekipo. Težave ima tudi turška zasedba, saj v nadaljevanju sezone ekipa več ne bo mogla računati na Vasilisa Charalampopoulosa, ki je na obračunu z Arisom staknil hujšo poškodbo kolena. Najučinkovitejši igralec Turk Telekoma v tej evropski sezoni je po dveh tekmah Kyle Alexander, ki v povprečju beleži 11,5 točke in 11,5 skoka na tekmo. Proti Lietkabelisu je v malo manj kot 28 minutah igre v statistiko vpisal 11 točk, devet skokov, dve asistenci in dve blokadi, proti Arisu pa je 12 točkam dodal kar 14 skokov in eno blokado.

Brynton Lemar še okreva po poškodbi. Foto: www.alesfevzer.com

"Turk Telekom je ekipa, sestavljena za doseganje najvišjih ciljev v EuroCupu. Pred dvema sezonama je nastopila v finalu tekmovanja in ima tudi v tej sezoni velike ambicije, zagotovo pa velja za favorita za osvojitev prvega mesta v naši skupini. Za oboje bo torkova tekma specifična, obe moštvi imata po dveh odigranih tekmah izkupiček dveh zmag, obe ekipi pa imata tudi poškodovanega po enega pomembnega igralca v rotaciji, pri nas to velja za Bryntona Lemarja, pri turški ekipi pa za Vasilisa Charalampopoulosa. Turk Telekom je dobra ekipa z dobrimi igralci, predvsem na zunanjih igralnih položajih. Naši tekmeci so nevarni na obeh straneh igrišča, naša naloga pa je, da izkoristimo priložnosti, ki se nam bodo na tekmi ponudile," je pred tekmo v Ankari povedal trener Cedevite Olimpije Đorđe Adžić, ki bo s klopi znova vodil Zmaje ob odsotnosti glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića.

Bine Prepelič Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Na stoodstotni izkupiček obeh ekip pa je pred srečanjem opozoril tudi Bine Prepelič. "Obe ekipi sta novo sezono EuroCupa začeli z zmagama na prvih dveh tekmah. Vemo, da je v torek pred nami težko gostovanje v dvorani z glasnimi navijači. Turk Telekom igra izredno agresivno v napadu in obrambi. Za temeljito pripravo imamo večerni trening v Ankari, kljub temu pa menim, da se lahko z ekipno igro in načinom igre, ki smo ga pokazali na uvodnih tekmah sezone v Evropskem pokalu, nadejamo dobrega izkupička. Sezono v EuroCupu smo začeli vrhunsko, nekako tako, kot smo si vsi po tihem želeli. Rezultat iz prejšnje sezone smo z dvema zmagama že izboljšali, a to nas ne zadovoljuje. Takšen ritem moramo nadaljevati in nizati nove zmage," je dodal Prepelič.

Po gostovanju v Ankari bo sledila vrnitev na domača tla, a ne v Stožice, temveč Tivoli, kjer bodo Zmaji v soboto, 12. oktobra, ob 16. uri gostili Split. V torek, 15. oktobra, bo sledil še domači obračun četrtega kroga rednega dela z Lietkabelisom.

