Cedevita Olimpija na posebni misiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zmagi na prvi tekmi končnice v Stožicah proti Igokei potrebujejo košarkarji Cedevite Olimpije še eno zmago nad moštvom iz Bosne in Hercegovine, da si zagotovijo vstopnico za polfinale, kjer jih čaka Crvena zvezda. Danes bi se že lahko uvrstili med najboljše štiri ekipe regionalne lige ABA.

Brez kapetana Jake Blažiča je Cedevita Olimpija v soboto premagala Igokeo s 93:79 in v izločilnih bojih na dve dobljeni tekmi povedla z 1:0. Slovenski reprezentant je manjkal zaradi slabega počutja, z ekipo pa je odpotoval na drugi obračun v Laktaše, kjer bodo imeli Ljubljančani danes priložnost, da si zagotovijo vstopnico za polfinale, v katerem jih nato čaka Crvena zvezda, ki je bila v rednem delu lige ABA najboljša ekipa.

Obračun se bo začel ob 19. uri, trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac pa je poudaril, da je nekaj dni za pripravo koristilo moštvu: "Za nami je nekaj dni, ki smo jih lahko izkoristili za pripravo na drugo tekmo in počitek. Želimo si, da smo v optimalnem fizičnem stanju. Domače igrišče je vedno prednost Igokee, ki dobro igra doma. Zagotovo bo svojo ekipo prišlo podpirati tudi veliko število navijačev. Mi moramo garati v obrambi in se truditi, da v igri v obrambi prikažemo čim boljšo predstavo, saj na gostujočih tekmah lahko zmagaš le na takšen način."

Foto: Grega Valančič/Sportida

V rednem delu sezone je Cedevita Olimpija obakrat premagala bosanskega predstavnika. V Laktaših je bilo kar 101:83, v Stožicah pa ga je odpravila z rezultatom 80:70.

"Zavedamo se, kaj nam tekma v Laktaših pomeni. Potrebujemo zmago, po to smo se tudi odpravili na gostovanje k Igokei. Če dobimo tekmo v Laktaših, bodo priprave na polfinale s Crveno zvezdo veliko lažje. Igokea je na domačem parketu izredno nevarna. Vemo, da se naši tekmeci precej bolje počutijo doma kot v gosteh. Zagotovo jim bodo domači navijači v veliko pomoč, mi pa vemo, kakšne so naše naloge, in kaj je naš cilj," pa pred tekmo razmišlja center Alen Omić.