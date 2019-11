Carmelo Anthony še ni rekel zadnje v NBA

Petintridesetletni Anthony je nazadnje igral 8. novembra 2018, ko je ob porazu Houston Rockets z 80:98 proti Oklahoma Cityju zadel le enega od 11 metov.

Anthony je začel le dve tekmi in zaigral še na osmih za Houston, potem pa so ga v klubu januarja 2019 poslali k Chicago Bulls, a tam ni odigral nobene tekme in klub se mu je mesec dni pozneje odpovedal.

Peto moštvo po letu 2016

To bo peto moštvo za Anthonyja po letu 2016, s katerim bo skušal priti na pota stare slave, med drugim je z ameriško reprezentanco osvojil tri zlata olimpijska odličja.

Anthony je v svoji karieri dosegel 25.551 točk in med še dejavnimi košarkarji zaostaja zgolj za LeBronom Jamesom (32.806). Njegovo povprečje 24 točk na tekmo pa je 19. najboljše v zgodovini lige NBA. Le trije aktivni igralci imajo višjega, to so James (27,1), Kevin Durant (27,0) in James Harden (24,6).

Portland, ki mu za zdaj ne gre najbolje, zaseda zadnje mesto v pacifiški diviziji in je na 12 tekmah zmagal zgolj štirikrat, bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko ga v San Antoniu čaka prvo od šestih zaporednih gostovanj.

