V dresu Denverja je Čančar zaigral na obeh pripravljalnih tekmah proti Bostonu. Slednji so bili sicer obakrat boljši (107:103 in 130:104), Čančar pa je bil deležen kar lepega števila minut. Na prvi tekmi je igral slabih 21 minut ter dosegel šest točk, tri skoke in podajo. Povratni dvoboj je Primorec začel v prvi peterki in v 17 minutah zbral po tri skoke in podaje.

Cedevita Olimpija je v minulem tednu zabeležila dve pomembni zmagi. Na mednarodnem parketu je s 87:82 ugnala italijanski Reyer Venezia, v jadranski druščini pa je bila z 92:82 boljša na gostovanju pri Mornarju iz Bara. Na obeh tekmah je odlično formo prikazal Jaka Blažič. V evropskem pokalu je v 25 minutah dosegel 17 točk, proti Mornarju pa je na parketu prebil še tri minute več ter zbral 16 točk, štiri skoke in dve podaji.

Poleg Alekseja Nikolića, ki se je znova izkazal z vsestransko igro, je nalogo dobro opravil tudi Rok Radović. Na obeh tekmah je dobil lepo minutažo. Odlični igri v obrambi je dodal še šest oziroma pet točk.

V mesec oktober je odločno zakorakal Tibor Mirtić. V državnem prvenstvu je za zmago Krke proti Triglavu 90:57 dosegel devet točk in štiri skoke. V ligi Aba pa je proti Spartaku v 24 minutah zbral 14 točk in sedem skokov. Kljub temu s soigralci ni imel razlogov za veselje, saj so gostje iz Subotice v zadnjih minutah prišli do zmage 89:87.

Zoran Dragić in Edo Murić poražena

V španski ligi je bil Zoran Dragić (tri točke, dva skoka in podaja) z Bilbaom poražen proti Murcii (83:89). Enaka usoda je doletela tudi Eda Murića, ki je ob dobri predstavi (pet točk, osem skokov in podaja) z Lleido na domačem parketu v izjemnem vzdušju moral premoč priznati veliki Barceloni (74:78). Do novih dveh zmag je z Gran Canario prišel Mike Tobey. Za zmago 89:86 proti Budućnosti je prispeval štiri točke, skok in dve podaji, v španskem prvenstvu pa za zmago proti Leyma Coruni (80:72) devet točk, tri skoke in podajo.

Josh Nebo na tekmi italijanskega prvenstva ni bil v ekipi Milana. V evroligaškem porazu proti Monacu 80:93 pa je v dobrih 22 minutah zbral sedem točk in dva skoka. Polovična rezultatska uspešnost je v Nemčiji uspela Luki Ščuki. Njegov Braunscweig je z 91:71 ugnal Ludwigsburg in s 65:72 izgubil proti Heidelbergu. Ščuka je s podobno minutažo obakrat dosegel osem točk ter imel pet oziroma dva skoka.

