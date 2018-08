Brata Dragića ostro zavračata kakršno koli politično ozadje prejema državnih medalj

Predsjednik Republike Srpske Milorad uručio je slovenačkim košarkaškim reprezentativcima @Goran_Dragic i @zoran_dragic odlikovanja „Orden Njegoša I reda“ i „Medalja zasluga za narod“, koja im je dodijelio povodom Vidovdana – krsne slave Vojske Republike Srpske. pic.twitter.com/bf7Xx39huP — Kosarka 24 (@kosarka_24) August 14, 2018

Pred slabim tednom se je predsednik Republike srbske Milorad Dodik po skupščini, na kateri so uradno zanikali dosedanje ugotovitve o genocidu v Srebrenici, v banjaluški rezidenci sestal z bratom Dragić. Goranu in Zoranu je podelil odlikovanje Njegoša, prvega reda in medaljo za zasluge za narod.

Slovenski narod se je mešano odzval na to odlikovanje, na socialnih omrežjih pa je bilo tudi veliko zgražanja. Za Večer sta zdaj brata poudarila, da sta že konec junija prejela obvestilo o tem, da jima bo podeljeno priznanje zaradi humanitarnih, kulturnih in športnih zaslug: "Izključno zaradi tega in družinske vpletenosti v tamkajšnje okolje sva se odločila, da priznanje sprejmeva. Čas sprejema priznanja je bil tako povsem naključen in primarno povezan z obiskom mlajših kategorij košarkarskega kluba Igokea, kamor so naju povabili.

Oba sta ostro poudarila, da ostro zavračata kakršno koli politično ozadje prejema državnih medalj v Banjaluki: "Verjameva, da so najina dejanja v preteklosti pokazala, da sva velika nasprotnika kakršnega koli nacionalizma, poleg tega sva bila tudi vzgajana tako, da sprejemava in spoštujeva vsakogar. Ob tej priložnosti bi se želela še enkrat povsem distancirati od kakršne koli vpletenosti ali povezav s politiko, predvsem s področja nekdanje skupne države."