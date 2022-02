Trmastega zvezdnika lige NBA kaznovali s 17 milijoni evrov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji, zlasti tisti, ki spadajo med (naj)boljše, so v ligi NBA vajeni visokih prejemkov. Mednje sodi tudi Ben Simmons, 25-letni košarkar iz Avstralije, ki od leta 2016 nosi dres Philadelphie 76ers. Pred šestimi leti je bil številka ena na naboru lige NBA, nato pa je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov 76ers. Z nepričakovanim izpadom Philadelphie v zadnji sezoni v končnici proti Atlanti pa se je ljubezen med Avstralcem in klubom končala.

Glavni krivec za neuspeh v končnici

Ben Simmons je bil leta 2018 izbran za novinca sezone v ligi NBA, v naslednji sezoni pa ga je nasledil Luka Dončić. Foto: Guliverimage Navijači so ostro kritizirali njegove predstave, nezadovoljstva ni skrivalo niti strokovno vodstvo. Simmonsa so označili kot glavnega krivca za neuspeh v končnici, po bolečem neuspehu proti Atlanti v konferenčnem polfinalu pa za ekipo ni več zaigral. Simmons je po stresni izkušnji lani odpovedal sodelovanje na olimpijskem turnirju na Japonskem, kjer je njegova reprezentanca osvojila bron in v odločilnem spopadu za odličje premagala prav Slovenijo, v tej sezoni pa v ligi NBA sploh še ni zaigral.

Še vedno vztraja pri nameri, da bi zamenjal klub, a na njegovo smolo na naslov Philadelphie 76ers ni priromala še nobena primerna ponudba. Simmons ima z enim izmed najboljših klubov vzhodne konference, trenutno so na visokem drugem mestu, sklenjeno pogodbo še za štiri leta. Vredna je 147 milijonov ameriških dolarjev.

Milijonske kazni se kopičijo

Bo še kdaj zaigral skupaj z Joelom Embiidom? Foto: Reuters Novinarka ESPN Ramona Shelburne je javnosti predstavila finančne posledice zaradi odločitve trmastega Avstralca, da raje počiva, kot pa nosi dres Philadelphie. Odkar se je začela sezona, je zaradi kazni, ker je manjkal že na 50 tekmah, izgubil že okrog 17 milijonov evrov (več kot 19 milijonov dolarjev). Na leto bi moral zaslužiti okrog 30 milijonov evrov, a tega denarja zagotovo ne bo videl. Klub bi mu moral vsaka dva tedna izplačati 1,2 milijona evrov, namesto tega pa na naslov Avstralca pošilja le obvestila o kaznih. Teh je vedno več. Če ne bo zaigral do konca sezone, bo ostal še brez 10,6 milijona evrov (12 milijonov dolarjev).

Košarkar pa zaradi tega ne bo prestal na beraški palici, saj je v karieri zaslužil že več kot 50 milijonov evrov, a je to vseeno finančni izpad, zaradi katerega bi se marsikomu zavrtelo v glavi. Simmons pa vztraja pri svoji nameri, zato bo v prihodnjih dneh zanimivo spremljati dogajanje v ligi NBA, ali bo naposled le našel novega delodajalca in zapustil ''osovraženo'' Philadelphio, pri kateri naj bi se zapletel v nesoglasja tako s trenerjem Docom Riversom kot tudi s prvim zvezdnikom moštva Joelom Embiidom, sicer vodilnim centrom vzhodne konference.