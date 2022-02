Zaključni dan prestopnega roka je 10. februar in do takrat imajo klubi v ligi NBA možnost, da osvežijo, prevetrijo svoja moštva. Pričakujemo lahko, da bodo aktivni tudi pri Dallas Mavericks, ki želijo vse odločneje stopati proti vrhu najmočnejše lige na svetu. Med košarkarji, ki bi lahko prišli v Teksas, je tudi Goran Dragić. Onstran Atlantika se veliko govori o imenih, časa za izvedbo pa ni več na pretek.

Dallas Mavericks so dosegli napredek pod vodstvom novega trenerja Jasona Kidda, a je nekako videti, da še vedno potrebujejo nove obraze za dosego najvišjih ciljev. Vse od prihoda Luke Dončića so se apetiti lastnika kluba Marka Cubana in vseh v Dallasu povečali in v mislih se večkrat poigrajo z letom 2011, ko so Mavericks edinkrat v zgodovini osvojili ligo NBA.

V obrambi so dvignili raven igre, med ekipami, ki prejmejo najmanj košev na tekmo, so na tretjem mestu, kar je dober obet pred končnico.

Zasedba Dallasa je v zahodni konferenci na šestem mestu, kar še prinaša neposredno uvrstitev v izločilne boje. Dosegljivo je celo četrto mesto, saj imajo Utah Jazz vsega zmago več, tretji Memphis Grizzlies pa že šest.

A treba je priznati, da Dallas brez Dončića na parketu nima takšnih organizatorjev igre, ki bi jih potreboval za dosego najvišjih ciljev. V prihodnje bodo zato bodo morali iskati okrepitve tudi v tej smeri.

Poškodbe nagajajo Dallasu

Povrhu vsega se večkrat zgodi, da zeva luknja v raketi, kar se je zgodilo na zadnji tekmi proti Orlando Magic, najslabši ekipi v ligi.

Velika težava pri Dallasu so poškodbe. Tudi Dončić je bil zaradi nevšečnosti z gležnjem odsoten dalj časa. Zagodla mu jo je tudi okužba s koronavirusom, a je po vseh teh težavah prišel v pravi ritem in iz tekme v tekmo kaže vse boljše predstave. V januarju je napredoval, Dallas pa je v tem mesecu na 17 tekmah dosegel kar 13 zmag.

Kristaps Porzingis ima spet težave s kolenom. Foto: Guliverimage

Kot je videti, pa je nerešljiva uganka Kristaps Porzingis. Latvijec zaradi vseh poškodb ne more najti rdeče niti, in to se pozna v igri Dallasa. Januarja je na primer zaigral na vsega osmih tekmah.

Nekako je jasno, da bosta prva zvezdnika teksaškega moštva nedotaknjena do konca prestopnega roka, ki se konča 10. februarja.

Vroči imeni Brunson in Finney-Smith

Najbolj pa se omenjata imeni Jason Brunson in Dorian Finney-Smith, podcenjena košarkarja. Ob koncu sezone se jima izteče pogodba in njuni plači bosta poleteli v nebo. Brunson v tej sezoni zasluži vsega 1,8 milijona, Finney-Smith pa štiri milijone ameriških dolarjev.

A pri Dallasu nočejo prodati omenjenih košarkarjev, ki sta se izkazala in sta pomembna za ekipo. Za Brunsona naj bi se, kot poroča priznani NBA-novinar Marc Stein, zanimali pri New York Knicks.

Jalen Brunson je dosegel napredek in je zelo zaželen. Foto: Guliverimage

Če ju pri Mavericks ne bodo zamenjali do 10. februarja, bodo imeli do konca junija možnost podaljšanja pogodbe, sicer bosta šla poleti na tržnico. Jasno pa je, da bo Dallas presegel dovoljeni proračun, če bosta oba ostala in bo z njima podaljšal pogodbo z bistveno višjim finančnim zneskom. V tem primeru bi moral klub iz Dallasa plačati luksuzni davek, ki se dodobra zažre v klubske blagajne. Prvih enajst let, odkar velja pravilo luksuznega davka, je bil Dallas vseskozi v rdečem območju, vse od sezone 2012/13 pa so zunaj luksuznega davčnega območja.

Dragić, Schröder, Collins ...

Trenutno ima Dallas še za 10,9 milijona dolarjev manevrskega prostora, da zapolni vrzeli v svojih vrstah. Govori se o nemškem košarkarju Dennisu Schröderju, članu Boston Celtics, ki je vreden 5,9 milijona dolarjev.

Bo Goran Dragić prišel v Dallas že med sezono ali po koncu? Foto: Guliverimage

Med branilci je še vedno aktualen Goran Dragić, ki je nazadnje igral 13. novembra prejšnje leto, sicer pa le na štirih tekmah v tej sezoni. Kapetan zlate slovenske reprezentance bi lahko k Dallasu prišel tudi po koncu prestopnega roka, zagotovo pa bo težko ujeti Gogija iz Kosez. Vendarle ima veliko izkušenj in znanja, ki v zaključku sezone in zlasti končnici pridejo še kako prav. A pri Toronto Raptors želijo za Dragića nov klub najti že pred 10. februarjem. Če se bo zgodil odkup pogodbe, bo pri Dragiću več manevrskega prostora, a bi radi pri Toronto posel opravili še pred koncem prestopnega roka.

Že dalj časa se govori, da naj bi bil na radarju Dallasa košarkar Atlanta Hawks John Collins. Krilni center je ob Traeju Youngu nosilec igre Atlante, ki se je lani zavihtela vse do konferenčnega finala, v katerem so bili boljši Milwaukee Bucks.

Do 10. februarja bo zanimivo

Collins bi bil dobra okrepitev tudi z vidika izboljšanja napadalnih možnosti, saj je Dallas med slabšimi v ligi, košarkar Atlante pa v povprečju prispeva 16,9 točke, osem skokov in 1,1 blokade na tekmo. Prav tako ima dober met za tri točke, ki je več kot 40-odstoten.

Glavni trener Jason Kidd zagotovo razmišlja o okrepitvah. Foto: Guliverimage

Naslednji v vrsti je Caris LeVert iz Indiana Pacers, poročajo pri Dallas News. Po poškodbi Tima Hardawaya Jr., ki si je zlomil kost v stopalu in bo z igrišč odsoten vsaj do aprila, pri Dallasu iščejo ustrezno zamenjavo. LeVert v povprečju dosega 17,9 točke in 4,2 asistence na tekmo. Za zdaj glavni trener Dallasa Jason Kidd več priložnosti namenja Reggieju Bullocku in Joshu Greenu.

Pri Indiani naj bi sicer v zameno želeli dva izbora v prvem krogu nabora, česar pa pri Dallasu ne morejo ponuditi vse do leta 2027.

Obetajo se torej zanimivi dnevi do 10. februarja in lahko pričakujemo, da bo dogajanje na tržnici v ligi NBA v kratkem zaživelo.