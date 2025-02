Pretekli teden so po Evropi potekala košarkarska pokalna tekmovanja. Španski pokal je z zmago nad madridskim Realom s 93:79 osvojila Unicaja. Za Slovenijo pa je morda še zanimivejši razplet finala španske minicope, torej tekmovanja otroških ekip. Tega je na turnirju na Gran Canarii s 86:71 dobila Barcelona. Premagala je Real Madrid. Za otroško vrsto Barcelone namreč od te sezone igra 13-letni slovenski talent Anže Auer. V finalu je Mariborčan igral 28 minut, dosegel 12 točk in imel še šest skokov ter štiri asistence.

Poglejte vrhunce tekme, Anže Auer ima številko 48:

Za Auerja to ni prva lovorika. Pred letom dni je z ekipo KD Maribor Mladi osvojil slovenski pokal v kategoriji do 14 let. Mariborska ekipa je takrat sploh prvič igrala v finalu in premagala KK Triglav. Takrat še 12-letni Anže je dal 18 točk in imel 12 skokov ter devet asistenc. "Anže je fant, ki živi za košarko. Velja za enega izmed večjih talentov na Štajerskem in širše v Sloveniji," so takrat zapisali v agenciji Proelium, ki ga zastopa. Košarkar je bil že njegov oče Gregor Auer, Anže pa je svojo košarkarsko zgodbo začel v košarkarski šoli Sani Bečirović. "Košarka mi pomeni vse. Z njo bi se rad preživljal. Zato sem se pripravljen odrekati in delati več kot drugi," je povedal po lanskem mini pokalu Spar.