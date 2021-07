Ameriški mediji vse glasnejši: Kokoškov tik pred selitvijo k Dončićevim

Kokoškov tik pred vrati Dallasa

Že prejšnji teden smo poročali o vse glasnejših govoricah, da bo nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov postal novi pomočnik Jasona Kidda na trenerski klopi Dallas Mavericks. Klub Luke Dončića je pred novo sezono v svojem moštvu naredil pravo rošado, potem ko je Teksas zapustil glavni trener Rick Carlisle, sta z njim v Indiano odšla tudi pomočnika Mike Weinar in Jenny Boucek, prvi pomočnik Jamahl Mosley pa je postal glavni trener Orlanda.

The Mavericks are nearing agreement to secure former Suns coach Igor Kokoskov, their top target, as an assistant to new coach Jason Kidd, league sources say.



Kokoskov coached @EuroLeague power Fenerbahce of Turkey last season after a stint in Sacramento as associate head coach. — Marc Stein (@TheSteinLine) July 18, 2021

Govorice, da je Kokoškov na vhodnih vratih Dallasa, so vse glasnejše. "Igor Kokoškov in Dallas sta tik pred sklenitvijo dogovora o sodelovanju," je med drugim poročal NY Times. Srbski strateg je sicer v sezoni 2018/19 vodil Phoenix Suns, nalogo pomočnika trenerja pa je opravljal pri LA Clippers, Sacramentu, Clevelandu in Orlandu. V pretekli sezoni je vodil turški Fenerbahče, v kvalifikacijah za olimpijske igre pa je s Srbijo ostal brez nastopa v Tokiu.

Stipčević ostaja pri Krki

Izkušeni košarkar, branilec in organizator igre Rok Stipčević bo tudi v novi sezoni nosil dres novomeške Krke, so danes sporočili iz slovenskega kluba. Stipčević je v lanski sezoni v ligi ABA beležil na tekmo po 10,9 točke, 3,1 skoka in 2,9 podaje.

Stipčević ostaja v Novem mestu. Foto: ABA/Aleš Fevžer

"Vesel sem, ker nadaljujem sodelovanje s Krko. Vesel sem, ker se vračam. Imel sem kar nekaj ponudb preostalih klubov. A Krka je, tu mislim na predsednika Andraža Šuštariča in športnega direktorja Jureta Balažića, pokazal veliko mero profesionalnosti in odgovornosti, predvsem pa jasno željo, da ostanem v Novem mestu. Verjamem, da je pred nami dobra in uspešna sezona, da vsaj ponovimo uspehe minule sezone. Prepričan sem, da bo trenerju Daliborju Damjanoviću, svojo kakovost kaže v reprezentanci, izkazal pa se je tudi v lanski sezoni, uspelo sestaviti čvrsto in karakterno ekipo. Veselim se, da se spet vidimo v Novem mestu. Predvsem pa se veselim, da nas bodo v dvorani podprli navijači in podporniki kluba," je ob podpisu nove pogodbe povedal hrvaški košarkar.

