Američani vzeli pod drobnogled Dončića

Slovenski košarkarski čarovnik, ki je februarja dopolnil 19 let, je bil še lani ob takšnem času v Združenih državah Amerike za širšo košarkarsko populacijo neznanka. Tu in tam so prihajali posnetki onkraj luže, vendar se takrat še zanj niso pretirano zmenili, poročajo pri ameriškem mediju ESPN, ki je pri Lukovi predstavitvi objavil veliko podrobnosti.

Ko je Luka zaigral odlično na evropskem prvenstvu in se soočil z vzhajajočim zvezdnikom lige NBA Kristapsom Porzingisom in mu nekajkrat v neposrednem duelu odčital lekcijo vrhunskih potez, je pri Američanih prvič vzbudil več pozornosti.

"Ne vem, ali je kdo od evropskih košarkarjev pri teh letih igral na tako visoki ravni"

Foto: Sportida "Hotel sem ga ubiti," se je zasmejal Porzingis in dodal, da česa takšnega pri teh letih še ni videl: "Ne vem, ali je kdo od evropskih košarkarjev pri teh letih igral na tako visoki ravni."

S Slovenijo je osvojil evropsko prvenstvo. Prvenstvo, na katerem igrajo košarkarji iz lige NBA. Skupaj z Goranom Dragićem sta popeljala Slovenijo na evropski vrh.

S svojimi mojstrovinami nadaljuje tudi v tej sezoni v dresu Reala Madrid. Evropa še ni imela tako mladega najkoristnejšega košarkarja elitne Evrolige. Luka se je lahko v rednem delu pohvalil z 22,7 točke, 4,8 skoka, 4,6 asistence in statističnem indeksom 22,7.

Vsak mesec je množica skavtov prihajala v Španijo, da bi ga videla na delu. Ti so imeli v svojih beležkah kaj za dodati. Luka je hitro postal osrednji kandidat za prva tri mesta na letošnjem naboru lige NBA. Mnogi ga vidijo na prvem mestu.

"Nekateri bodo protestirali, a se bo njihovo razmišljanje kmalu spremenilo"

Slika članka na ESPN, kjer se je avtorica Mina Kimes razpisala o Luki Dončiću in tako širši ameriški publiki podrobneje predstavila slovenskega košarkarskega čarovnika. "21. junija bo Adam Silver (komisar lige NBA, op. a.) najverjetneje naznanil Luko med top izbori. Če se bodo pričakovanja uresničila, bo čudežni deček pristal med prvimi tremi. Prvi Evropejec po letu 2006. Takrat je ta podvig uspel Italijanu Andrei Bargnaniju. Porzingisa, ki je bil leta 2015 četrti, so navijači New York Knicks izžvižgali. Nekateri navijači bodo ob njegovem imenu protestirali. Na plan bodo potegnili imena Bargnani, Darko Miličić, Nikoloz Ckitišvili. Dončića bodo imeli za mehkega, negodovali bodo, zakaj so ga vzeli pred nadarjenimi iz lige NCAA , pa čeprav, kot pravi Porzingis, v univerzitetni košarki ni takšnega, ki bi se lahko zoperstavil njegovim evroligaškim številkam. Ampak njihovo razmišljanje se bo kmalu spremenilo," je za ESPN zapisala Mina Kimes, ki je obiskala Luko v Španiji in spoznala našega košarkarskega čarovnika. S tem člankom, ki je bil na naslovnici, je širši ameriški publiki predstavila, kdo Luka v resnici sploh je, od kod prihaja ...

Ob tem je dodala, da se čudežni deček Luka Dončić podaja v NBA in spremenil bo naše razmišljanje o prihodih evropskih košarkarjev. In da Luka Dončić ni Darko Miličić - srbski košarkar, ki je bil leta 2003 kot 2. izbran na naboru, nato pa se v ligi NBA ni proslavil.

Imeli so ga priložnost videti v živo

Foto: Vid Ponikvar V Evropi ga je spremljal tudi priznani novinar te medijske hiše Mike Schmitz, ki si je izbral pravo tekmo. Ogledal si je evroligaški obračun med Crveno zvezdo in Realom Madrid. Luka je blestel, na koncu pa zadel zmagovito trojko.

"NBA-skavti so imeli priložnost v živo videti, zakaj je praktično vso sezono na prvem mestu nabora lige NBA. Herojsko je popeljal Real Madrid do zmage. Zadel je zmagoviti koš in prikazal impresivno predstavo. Po tekmi so ga obkolili srbski navijači, se fotografirali z njim, ga pobarali za podpis, odgovarjal je številnim novinarjem. Skavti bodo Luko spremljali tudi v končnici, zlasti, ker se bo zvezdnik Sergio Llull verjetno kmalu vrnil v pogon. Ali lahko Luka pomaga Realu do sklepnega turnirja najboljše četverice v Evroligi? Ne glede na to, je dokazal, zakaj je najbolj dovršen in za NBA pripravljen igralec med tistimi, ki bodo na naboru," je zapisal Schmitz.

Deandre Ayton, Luka Dončić ...

Foto: Sportida O Luki je pisal tudi njegov novinarski kolega pri isti medijski hiši Jonathan Givony. Ugibal je, kakšna bo lestvica za nabor, v kateri je Luko uvrstil na drugo mesto. Zraven mu je pripisal klub Memphis Grizzlies. Klube je razvrstil na podlagi trenutnega izkupička v rednem delu sezone lige NBA. Najslabši so Phoenix Suns, drugi pa Memphis. A to še ne pomeni, da bosta imeli moštvi najboljše izhodišče na naboru. Bosta pa imeli največ kroglic v bobnu na žrebu, ki bo 15. maja. Takrat se bo izvedelo, kdo bo izbiral kot prvi.

Na prvo mesto je postavil 216 cm visokega centra Aytona Deandreja, ki se mu sezona v NCAA ligi ni končala po željah, saj je njegova Arizona hitro izpadla. Zato pa je bilo njegovo povprečje v tej sezoni 20,1 točke, 11,6 skoka in 1,9 blokade na tekmo. Kot pravijo onstran luže, v zadnjih letih nabora ni bilo tako fizično nadarjenega košarkarja.

Zato pa se veliko govori, da je veliko možnosti, da bi tako kot Goran Dragić v krstni sezoni lige NBA igral za Phoenix, ki naj bi ga prevzel nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Če se bo to zgodilo, bo prvi evropski trener na čelu NBA-ekipe. In kaj boljšega bi bilo za Luko, da bi imel ob sebi trenerja, ki ga zelo dobro pozna, skupaj pa sta se na EuroBasketu veselila zlate medalje. In še več manevrskega prostora bi zagotovo dobil na parketu.