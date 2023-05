Američan s slovenskim potnim listom pred slovesom od evropskega velikana?

Košarkarji Barcelone so od letošnje sezone evrolige pričakovali ogromno, na koncu pa so na zaključnem turnirju po porazih z Real Madridom in v tekmi za tretje mesto proti Monacu tekmovanje končali šele na četrtem mestu. Zaradi razočaranja, ki ga je prinesla evropska sezona, pri španskem mediju As že poročajo, da se v katalonski zasedbi po koncu sezone obetajo spremembe, med katerimi naj bi bil udeležen tudi Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey. 28-letnemu košarkarju se bo po tej sezoni z Barcelono iztekla pogodba, Katalonci pa po poročanju španskih medijev s centrom ne nameravajo podaljšati pogodbe. Tobey je v tej sezoni evrolige v povprečju na parketu preživel slabih 14 minut, v katerih je dosegal po 5,9 točke, 2,9 skoka in 0,5 asistence na tekmo, medtem ko je v španskem prvenstvu v povprečju dosegal 4,5 točke in 3,3 skoka na obračun.

Kot poroča Mundo Deportivo, naj bi Barcelona ob tem še močno skrčila proračun košarkarske ekipe za prihajajočo sezono. Doslej se je govorilo o zmanjšanju proračuna za od deset do 15 odstotkov, a bi to lahko znašalo tudi od 20 do 25 odstotkov. Upoštevajoč, da je bil proračun Barcelone v tej sezoni okoli 44 milijonov evrov, bi to pomenilo, da bi ta za naslednjo sezono lahko znašal nekje od osem do enajst milijonov evrov manj.

Glavnino tega prihranka naj bi pri katalonskem klubu ustvarili z znižanjem plač. Po koncu sezone se pogodbe iztečejo štirim košarkarjem, med drugim poleg Mika Tobeyja še Kylu Kuricu, Sertacu Sanliju in trenerju Šarunasu Jasikevičiusu. Kot še poroča As, naj bi z vsemi tremi košarkarji Barcelona dokončno prekinila sodelovanje, razen če ne bo prišlo do res velikega presenečenja, medtem ko je pri imenu Jasikevičiusa velik vprašaj, čeprav mnogi kot njegovo morebitno zamenjavo že omenjajo Xavija Pascuala. Med imeni, ki bi morebiti lahko poleti zamenjala delodajalca, pa se omenja tudi Coryja Higginsa in Nikolo Mirotića.

Preberite še: