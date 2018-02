Američan razložil Američanom, zakaj je Dončić prva izbira

Letošnji junij bo poseben za slovenskega košarkarja Luko Dončića. Vsi pričakujejo, da se bo udeležil nabora za ligo NBA in trenutno njegove delnice kotirajo najvišje. Ameriški analitik je pojasnil, kje ima Luka pred študentskimi košarkarji prednost in kombinacija katerih dveh košarkarjev je.

Priznana ameriška medijska hiša ESPN je objavila, kako bi bil trenutno videti nabor za ligo NBA. Na prvo mesto so uvrstili slovenskega košarkarskega čarodeja Luko Dončića. Za njim so razvrščeni DeAndre Ayton, Mohamed Bamba in tudi Trae Young, ki ga primerjajo z zvezdnikom Stephom Curryjem.

A vsi gledajo v hrbet Dončiću, ki je lani s slovensko reprezentanco osvojil zlato medaljo na EuroBasketu in bil uvrščen v idealno peterko prvenstva. V novi sezoni blesti v dresu Real Madrida in je najboljši košarkar elitne evrolige.

"Porzingis, Antetoukounmpo, Nowitzki ... Nihče ni pustil takšnega pečata."

In prav predstave v tem tekmovanju dajejo prednost našemu košarkarju pred preostalimi mladeniči po svetu. A v ZDA se zavedajo, da se lahko stanje hitro spremeni, ko se bo začela marčevska norost, kot imenujejo zaključek študentskega prvenstva. Če bo kateri od konkurentov eksplodiral, bi lahko ogrozil našega košarkarja na vodilnem položaju, saj bi bil čez lužo deležen ogromne medijske pozornosti.

A look at where the top prospects might land: pic.twitter.com/oCeKurPTT4 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 20, 2018

Poznavalec študentske košarke Fran Fraschilla, ki dela za ESPN, je pojasnil, zakaj Luki pripisuje več možnosti: "Luka je začel v evroligi igrati pri vsega 16 letih. Poglejte, kaj dela zdaj v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Evroliga je namreč drugo tekmovanje po kakovosti za ligo NBA. Niti Porzingis, Antetokounmpo in Nowitzki niso bili na takšni ravni, preden so prišli v ZDA. Niso pustili takšnega pečata. Nihče ni naredil tega, kar on počne," je bil analitik poln hvale na račun člana Real Madrida, ki bo čez natanko sedem dni dopolnil 19 let.

"Luka ima možgane Ginobilija, kar je velik kompliment"

Ko je razmišljal o tem, kateremu košarkarju je podoben, je dejal: "Zame je kombinacija dveh košarkarjev: Gordona Haywarda in Manuja Ginobilija. Luka ni najboljši atlet, a ima sposobnosti kot Gordon, kar je dovolj, da si zvezda v ligi NBA. Ima možgane Ginobilija za košarkarsko igro, kar je velik kompliment."

Luka Dončić ima košarkarske možgane kot Manu Ginobili, ki je v ligi NBA osvojil štiri naslove prvaka. Foto: Reuters Dejstvo je, da se bo do 21. junija še veliko govorilo in pisalo o košarkarjih, ki bodo prijavljeni za nabor lige NBA. Že zdaj pa je jasno, da bo Luka z naskokom najvišje uvrščeni slovenski košarkar. Trenutno se lahko z najvišjo uvrstitvijo pohvali Boštjan Nachbar, ki so ga leta 2002 pri Houston Rockets izbrali 15. po vrsti.