Pri Cedeviti Olimpiji so že s prebojem v TOP16 EuroCupa opravili precejšen del posla, nadgraditi pa ga želijo zdaj, ko lovijo četrtfinale. V torek so zapravili lepo priložnost, ko so imeli zmago nad zvezdniškim Virtusom Segafredom iz Bologne že v žepu. Zdaj čakajo na morebitno francosko darilo, drugače pa bodo o svoji usodi odločali prihodnji torek v Podgorici.

Ko so košarkarji Cedevite Olimpije slabe tri minute pred koncem zadnje četrtine vodili s 84:75, je bilo mogoče slutiti, da bodo prvi v tej sezoni EuroCupa zadali poraz velikemu Virtusu. Italijansko moštvo ima na trenerski klopi izkušenega mačka Sašo Đorđevića, na parketu pa virtuoza Miloša Teodosića in Marca Belinellija.

In prav ta dva sta bila tista, ki sta obrnila potek dogodkov in sprva izsilila podaljšek. V dodatnih petih minutah je italijansko moštvo izkoristilo kakovost, ki jo premore, in vknjižilo novo zmago (108:98), s katero si je zagotovilo prednost domačega terena v četrtfinalu.

"Dokazali, da se lahko merimo s tekmecem, kot je Virtus"

"Težka tekma je bila. Pričakovali smo jo. Psihološko in fizično je bilo težko. Vse smo dali od sebe. Na koncu smo potrebovali eno akcijo, da bi šlo v našo smer, a ni šlo. Tekma je bila polna čustev, vsega. Žal se nam ni izšlo. Situacije nam niso šle v prid. Trener pravi, da živimo za naslednji dan. Gremo naprej," je po tekmi razmišljal Luka Rupnik, ki je dosegel 16 točk, njegov veliki prijatelj Jaka Blažič pa je bil z 29 točkami najboljši strelec tekme.

Tako je Miloš Teodosić ukradel žogo. Kot je dejal Rupnik, je storil prekršek, ki ga sodniki niso opazili, nato pa so našemu košarkarji dosodili še nešportno osebno napako. Foto: Vid Ponikvar

"Vsaka tekma je zase. Dokazali smo, da se lahko merimo s tekmecem, kot je Virtus. Zaslužili so si, da lahko igrajo v najboljši osmerici. Imeli smo priložnosti. Grenak priokus je, ker smo imeli vse v svojih rokah. A je to šport. Zadeli so težke, pomembne koše. Pri nas je zdaj pomembno, da trenerji pripravimo fante za naslednje tekme. Jih dvignemo. Pred naslednjo evropsko preizkušnjo nas čaka še zelo pomembno gostovanje proti Borcu v ligi ABA. Pred tekmo smo si rekli, da imamo dve zaključni žogici in da nič ne bo izgubljeno, če izgubimo proti Virtusu, saj imamo še eno priložnost," so bile besede glavnega trenerja Jurice Golemca.

Ne verjame v francosko pomoč, a bodo v Podgorici pripravljeni

Še vedno ima Olimpija priložnost za preboj v četrtfinale. Z današnjo zmago bi ji na pomoč lahko priskočil francoski Bourg, ki gosti Budućnost, s katero bodo Ljubljančani najverjetneje bili bitko za vstop v izločilne boje.

Če Francozi, pri katerih bo v kadru Alen Omić, ki verjetno še ne bo stopil na parket, danes premagajo črnogorsko moštvo, bo v skupini G vse razrešeno. Virtus in Olimpija bosta potnika v četrtfinale, drugače pa bo ena neznanka razrešena 9. marca.

Rupnik verjame, da bodo v Podgorici pripravljeni. Foto: Vid Ponikvar

"Vse imamo v svojih rokah. Verjamem, da danes ne bomo dobili velike pomoči. V Podgorici bomo pripravljeni," je optimističen Rupnik.

Če Budućnost danes preskoči Bourg, bo imela Olimpija krog pred koncem zmago več od črnogorskega moštva, ki ga je v Ljubljani premagala s 74:71. To pomeni, da bi lahko četa Jurice Golemca prihodnji torek izgubila, a ne več kot za tri točke, in se kljub temu uvrstila med najboljših osem ekip v drugem najbolj kakovostnem evropskem klubskem tekmovanju.