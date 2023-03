Murić zadel za četrto zmago Šenčurja, ki nima več možnosti za zaključni turnir

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v ligi Aba 2 na zadnjem turnirju skupinskega dela v Širokem Brijegu premagali hrvaško Gorico s 74:72. To je bila njihova četrta zmaga na zadnjih petih tekmah. Na turnirju so v ponedeljek premagali Osijek s 84:77.

Gorenjci kljub četrti zmagi na zadnjih petih tekmah ne morejo priti do mesta na zaključnem turnirju najboljše osmerice. Z razmerjem 4-8 trenutno zasedajo deseto mesto, slabši kot 11. med 14 ekipami pa ne morejo biti. V petek bodo v zadnjem krogu igrali še z Borcem iz Banjaluke.

Današnji dvoboj je bil ves čas izenačen. Slovenski predstavnik je pet minut pred koncem sicer prišel do osmih točk prednosti, a se je Gorica vrnila in izenačila. Odločila pa sta zadeta prosta meta Dina Murića, met za zmago pa je nato zgrešil Karlo Uljarević.

Štirje igralci so pri GGD Šenčurju presegli dvomestno število točk. Armin Hrštić je dosegel 12, Gaber Ožegović (8 skokov), Dino Murić (7 skokov) in Lucas Walford pa 10 točk.

Na zadnjem turnirju rednega dela v BiH nastopata še dve slovenski moštvi. Helios Suns so po enajstih tekmah še brez poraza in so si zagotovili prvo mesto pred zaključnim turnirjem. Ta bo sredi aprila prav v Domžalah. Krka je pri izkupičku 8-3 in trenutno zaseda tretje mesto.