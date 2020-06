Zvezdniška zasedba tudi na kronometru: nov spopad Rogliča in Pogačarja?

Primož Roglič in Tadej Pogačar, zmagovalec in tretji z lanske Vuelte, se bosta danes spopadla na gorskem kronometru za državno prvenstvo.

Primož Roglič in Tadej Pogačar, zmagovalec in tretji z lanske Vuelte, se bosta danes spopadla na gorskem kronometru za državno prvenstvo. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Danes se bodo najboljši slovenski kolesarji, med njimi tudi naša največja zvezdnika Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), spopadli še za državne naslove v vožnji na čas. Letošnji kronometer bo nekoliko drugačen, kot je običajno, saj bodo kolesarji vozili vkreber od Gorij do Rudnega polja na Pokljuki.

Natanko teden dni po cestni dirki državnega prvenstva, na kateri je bil Roglič močnejši od mladega konkurenta Pogačarja, je čas za revanšo. Na vrsti je 15,7-kilometrski gorski kronometer od Gorij (635 m n. v.) do Rudnega polja (1.356 m n. v.). Kolesarke in kolesarje čaka torej kar 721 višinskih metrov, delo pa jim bo oteževalo še vreme, saj se bodo temperature tudi na Gorenjskem dvignile močno nad 20 stopinj Celzija.

Naslov državnega prvaka v vožnji na čas brani Pogačar, ki je bil v kronometru najboljši lani, ko je bilo državno prvenstvo organizirano v sklopu Maratona Franja na ravninski trasi med Ljubljano in Domžalami. Takrat je z rekordom 44-kilometrske proge (49:34 minute) ugnal Mateja Mohoriča in branilca naslova iz leta 2018 Jana Tratnika. Slednji bo dirkal tudi danes, medtem ko Mohoriča ni več v Sloveniji, saj se z nekaterimi kolegi iz moštva Bahrain McLaren že mudi na pripravah.

Svojo priložnost bodo zagotovo iskali še Jani Brajkovič (Adria Mobil), prvak v letih 2009 in 2011, pa Domen Novak in Grega Bole (oba Bahrain McLaren), Jan Polanc (UAE Emirates) … Zasedba je zaradi koronakrize in odsotnosti močnejših kolesarskih dirk po svetu naravnost osupljiva. Člani in kolesarji do 23. leta se bodo na progo podali osem minut po 13. uri, še prej se bodo za naslove spopadla dekleta.

V ženski konkurenci ne bo branilke naslova Eugenije Bujak, zato pa bo Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana) poskušala naslovu s cestne dirke dodati še kronometrskega. Načrt ji bodo poskušale preprečiti njeni klubski kolegici Urška Bravec in Urška Žigart, pa tudi Blaža Pintarič (Pintatim), Lara Maretič in Lucija Arh (obe BTC City ljubljana Scott). Slednja bo odprla tekmo natanko ob 13. uri.

