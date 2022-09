Znano je, kdaj in kje se bo poslovil Alejandro Valverde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski kolesarski zvezdnik Alejandro Valverde se bo po dirki po Lombardiji poslovil od poklicnega kolesarstva, je danes sporočila njegova ekipa Movistar. "Čas je, da uživamo in se mu še zadnjič zahvalimo," je špansko moštvo zapisalo na Twitterju, in dodalo, da se blesteča kariera 42-letnika bliža koncu.

Do konca kariere bo Valverde nastopil še na dirkah Coppa Agostoni 29. septembra, dirki po Emiliji 1. oktobra, dirki Tre Valli Varesine 4. oktobra ter za konec še na dirki po Lombardiji 8. oktobra.

Slovo po 21 letih kolesarske kariere

Španski zvezdnik je že lani napovedal, da se bo upokojil po sezoni 2022, s čimer bo po 21 letih končal spektakularno kariero.

Valverde je zmagal na svetovnem prvenstvu v cestni dirki 2018, na Vuelti leta 2009, štirih posameznih etapah dirke po Franciji in kriteriju Dauphine v letih 2008 in 2009. Na največjih treh dirkah ima 17 etapnih zmag.

S SP ima še dve srebrni (2003 in 2005) in štiri bronaste medalje (2006, 2012, 2013 in 2014) ter s tem največ odličij na SP.

Skupaj je Valverde v poklicni karieri, ki jo je začel leta 2002, zabeležil 133 zmag, tudi na številnih enodnevnih klasikah.

Zmagal je na štirih dirkah Liege-Bastogne-Liege (v letih 2006, 2008, 2015 in 2017) ter na petih dirkah Valonska puščica (2006, 2014, 2015, 2016 in 2017).