Zdaj ni več nobenega dvoma, Remco Evenepoel sprejel odločitev

"Prihodnjo sezono se bom osredotočil na dirko Liege–Bastogne–Liege, Tour, olimpijske igre v Parizu in svetovno prvenstvo. Moje ambicije? Upam na tretjo zmago v Liegu in na dve medalji v Parizu," je Remco Evenepoel napovedal v pogovoru za belgijski medij Het Nieuwsblad.

Lotte Kopecky in Remco Evenepoel sta bila razglašena za najboljša športnika Belgije:

🇧🇪 Belgian Sportswoman of the Year: Lotte Kopecky 🏆

🇧🇪 Belgian Sportsman of the Year: Remco Evenepoel 🏆



Congratulations @LotteKopecky and @EvenepoelRemco! 🥳 pic.twitter.com/TXgO6itvJi — Eurosport (@eurosport) December 11, 2023

"In potem je tukaj še Tour. To bo prava pot raziskovanja. Na startu bodo vsi bogovi etapnih dirk, Vingegaard, Pogačar in Roglič, moj cilj je uvrstitev med najboljših pet. Zame bi bila uresničitev sanj, če bi lahko premagal vsaj enega od teh treh. Seveda je dosegljiva tudi etapna zmaga, kar bi pomenilo, da sem osvojil etape na vseh treh grandtourih."

111. izvedba Dirke po Franciji se bo začela 29. junija in končala 21. julija 2024.

Evenepoel je napovedal, da bo v prvem delu sezone nastopil le na peščici dirk s ciljem, da se fizično in psihično čim bolje pripravi na Tour in olimpijske igre, ki se bodo začele le nekaj dni po koncu Toura.

"Od maja dalje bom višinske priprave združeval z dirkami," je napovedal. "Za nastop na Liegu si želim čim več časa preživeti v svoji španski bazi, v bližini družine. Tam lahko treniram na vzponih in vožnjo s kronometrskim kolesom, ter kar je najpomembnejše, ohranil bom psihično svežino. Priprave na Tour želim začeti z bistrimi mislimi."

