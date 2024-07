Zaradi tragične nesreče odpovedali zadnjo etapo dirke po Avstriji

After the wishes of André’s father and closest family, his teammates and the entire team, a memorial ride will be held today. This gives the cycling family the opportunity to come to terms with what happened and to honour André Drege’s memory.



For André, forever in our hearts❤️ pic.twitter.com/Scy41SOaS3 — Team Coop - Repsol (@TeamCoopRepsol) July 7, 2024

Prireditelji so danes sporočili, da so po dogovoru z družino 25-letnega kolesarja, njegovim moštvom in drugimi ekipami sklenili odpovedati za danes predvideno zadnjo etapo oziroma jo bodo nevtralizirali. Kolesarji se bodo zbrali na startu in z minuto molka počastili preminulega sotekmovalca, potem pa se bodo z moštvenimi kombiji odpeljali v Tulfes in opravili zadnji vzpon na Patscherkofel pri Innsbrucku, ki pa bo imel zgolj spominsko vrednost in ne bo tekmovalnega značaja.

"Družina in njegova ekipa so želeli, da se dirka konča na kolesih. To bo vožnja za Andreja in priložnost za družino, prijatelje, za vse ekipe in vse nas, da se še enkrat spomnimo nanj," je dejal direktor dirke Thomas Pupp.

Po odpovedi je jasno, da je dirko dobil Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates), ki je vodil po sobotni etapi.

Kot še dodaja APA, vzroki nesreče še niso znani, policijska preiskava dogodka pa še poteka.

