Žakljeva do jubilejnega naslova, Štajnar do premiernega

Tanja Žakelj (Unior-Sinter) in Mihael Štajnar (Meblojogi Pro-Concrete) sta osvojila naslov državnih prvakov za gorske kolesarje v olimpijskem krosu v članskih konkurencah. V Kamniku je Žakljeva z desetim naslovom ujela Uršo Pintarič (Pintatim), medtem ko je Štajnar prvič ugnal vso konkurenco v državi.

Pri ženskah je pričakovano obračun Žakelj-Pintarič dobila prva. V cilju je imela dve minuti in 41 sekund naskoka. Tretja je bila sicer Hrvatica Larisa Bošnjak (BBK Šišmiš), četrta pa Maruša Knap (Calcit Bike Team), ki ji je pripadel naslov v konkurenci do 23 let.

Med moško elito je Štajnar s časom 1:30:27 ugnal Matjaža Lozarja in Jakoba Klemenčiča (oba MBK Črni vrh). Lozar je v cilju zaostal 1:46 minute, Klemenčič pa še 13 sekund več. Razočaral je predvsem član domačega kluba Calcit Bike Team in trikratni državni prvak Rok Naglič, ki je bil šele peti z zaostankom 3:18. Štajnar je ob članskem naslovu odnesel tudi zmago v konkurenci mlajših članov.

Naslova državnih prvakov do 19 let sta osvojila Tine Jereb (MBK Črni vrh), ki je sicer zaostal za Hrvatom Franom Bošnjakom. Pri dekletih pa je bila od Slovenk najhitrejša Ema Movrin (Energijateam.com), pred njo sta bili Italijanka Lisa Canciani in Hrvatica Anja Nadu.

V Kamniku so podelili tudi naslove v mlajših, veteranskih in amaterskih kategorijah. Vsi rezultati pa so dostopni na spletni strani prijavim.se.