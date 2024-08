Monika Hrastnik v lov na drugo kolajno na SP

Tridesetletna Hrastnik je doslej edina Slovenka, ki je osvojila kolajno v članski konkurenci na SP v gorskem kolesarstvu v kateri od klasičnih disciplin, bodisi spustu bodisi olimpijskem krosu.

To je tekmovalki iz Lepe Njive uspelo pred štirimi leti v avstrijskem Leogangu na razmočeni progi, ko je osvojila bron.

Večkratna evropska prvakinja je lani na SP v Glasgowu zasedla 11. mesto, potem ko se je poškodovala na preizkusu proge in na tekmi nato ni bila konkurenčna najboljšim.

Kasneje v sezoni 2023 je prišla do nekaj odmevnih izidov, srebrna je bila na EP v Les Menuieresu, nato pa je v svetovnem pokalu zasedla drugo mesto v Les Getsu, kar je bila njena sploh najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Ene stopničke vlivajo upanje na drugo kolajno

Letošnje sezone ni začela najbolje, potem ko je bila v Fort Williamu deseta, v Bielsko-Biali pa se ni uvrstila v finale najboljše deseterice. Nato je stopnjevala formo in v Leogangu zasedla šesto mesto, na stopničke pa se je zavihtela v Val di Soleju sredi junija.

Pred pripravami na SP v Andori je zanesljivo postala državna prvakinja, a na sončni strani Alp nima prave konkurence, na EP v Švici pa se ji vožnja z devetim mestom ni posrečila.

V Pal Arinsalu doslej na visoki nadmorski višini, start je 2400 m nad morjem, ni najbolj blestela. Lani je bila 11., predlani 12., najboljši izid pa ima iz leta 2018, ko je bila osma. V Andori je na SP že nastopila pred devetimi leti, ko je bila 18.

Slovenska tekmovalka, ki je sedma v seštevku svetovnega pokala, bo na leta 2021 zgrajeni in 1,9 km dolgi progi z višinsko razliko 460 m v tisti drugi skupini tekmovalk, ki bodo skušale presenetiti favorizirane kolesarke.

Zadnja dva naslova je osvojila Avstrijka Valentina Höll. Foto: Guliverimage

Zadnja dva naslova je osvojila Avstrijka Valentina Höll, ki bo tudi tokrat kot vodilna v svetovnem pokalu glavno merilo za tekmice. Tu sta še Britanka Tahnee Seagrave in Francozinja Marine Cabirou, ki nekoliko odstopata od konkurence.

Kvalifikacije spusta bodo potekale v četrtek od 15.45, glavni boji pa sledijo v soboto ob 12.30 za članice in 14. uri za člane. Med njimi je med prijavljenimi tekmovalci en Slovenec in sicer Miran Vauh. Ta bo sicer brez pravih pričakovanj z 42 leti drugi najstarejši med spustaši. Starejši je le legendarni Južnoafričan Greg Minnaar, ki bo novembra praznoval 43 let.

Moška konkurenca na startu bo precej bolj strnjena, a v glavnem prednjačita oba Francoza Loic Bruni in Amaury Pierron. Bruni bo lovil že svoj šesti naslov, s čimer bi bil na dosegu najbolj uspešnega tekmovalca v zgodovini SP rojaka Nicolasa Vouilloza s sedmimi naslovi.

Edino preostalo zmago v svetovnem pokalu je v Bielsko-Biali presenetljivo zabeležil Irec Ronan Dunne. Naslov iz Glasgowa bo branil Britanec Charlie Hatton.

V krosu glavno orožje mladinka Šerkezi

V krosu bo glavno slovensko orožje za kolajno mladinka Maruša Tereza Šerkezi. Sedemnajstletnica na SP prihaja s popotnico dveh evropskih naslovov med mladinkami. Prvo leto v tej konkurenci je bila najboljša tako v kratkem krosu kot v olimpijskem v romunskem Chelie Gradisteiju.

V krosu bo glavno slovensko orožje za kolajno mladinka Maruša Tereza Šerkezi. Foto: www.alesfevzer.com

Tokrat v Andori ne bo na sporedu kratkega krosa za mladinke, zato pa bo Šerkezi ena od glavnih kandidatk za zmago v olimpijskem krosu, ki bo za mladinke na sporedu v petek ob 10. uri.

Sicer pa slovenska odprava v Andori v krosu ne računa na vidnejše uvrstitve. Slovenske zasedbe prav tako ne bo na startu sredine štafete oziroma ekipne preizkušnje.

V petek bodo v kratkem krosu tekmovali trije Slovenci, in sicer pri članih Rok Naglič, pri članicah Vita Movrin, pri mlajših članih pa Matic Kranjec Žagar.

Mlajši člani se bodo na okoli 20 minut dolgo preizkušnjo podali ob 16.45, četrt ure kasneje bodo startale članice, ob 18.15 pa še člani. Lani v Glasgowu je v kratkem krosu eno najboljših uvrstitev v karieri dosegla Movrin, ki je bila 19.

Tekmovalci v olimpijskih krosih se bodo merili v petek in nedeljo. Najprej bodo na vrsti mladinci in mladinke. Pri mladincih bosta tekmovala Filip Utranker in Filip Boškin.

V nedeljo se bo prvenstvo končalo z ostalima kategorijama. Kranjec Žagar bo v konkurenci mlajših članov startal ob 11. uri, ob 13.30 bosta na startu Movrin in Tanja Žakelj, za katero bo to po četrtem nastopu na olimpijskih igrah že 20. svetovno prvenstvo. Ob 15.30 bodo prvenstvo sklenili člani, med katerimi bo tekmoval Naglič.

Glavni favorit za naslov svetovnega prvaka bo znova zvezdnik cestnega kolesarstva Tom Pidcock. Britanec je dvakratni zaporedni olimpijski prvak, lani pa je prepričljivo slavil tudi v Glasgowu na SP. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Glavni favorit za naslov svetovnega prvaka bo znova zvezdnik cestnega kolesarstva Tom Pidcock. Britanec je dvakratni zaporedni olimpijski prvak, lani pa je prepričljivo slavil tudi v Glasgowu na SP.

Njegovi glavni tekmeci bodo predvidoma Južnoafričan Alan Hatherly, devetkratni svetovni prvak Švicar Nino Schurter ter njegova rojaka Filippo Colombo in Mathias Flückiger. Tu sta še Nemec Luca Schwarzbauer in Francoz Victor Koretzky.

Pri ženskah je izrazita favoritinja Francozinja Pauline Ferrand Prevot, zadnja olimpijska prvakinja in rekorderka s petimi naslovi na SP. Izzvale jo bodo predvsem Nizozemka Puck Pieterse, Američanka Haley Batten, Švicarka Alessandra Keller in rojakinja Loana Lecomte.