Zadnja etapa Kopeckyjevi, Kernova 25., Bujakova 26.

V današnji etapi od As Pontesa do Santiaga de Compostele (107,4 km) je v sprintu navkreber Kopeckyjeva (Liv Racing) slavila 15. zmago v karieri. Drugo mesto je pripadlo Italijanki Elisi Longo Borghini (Trek-Segafredo), tretje pa Britanki Anni Henderson (Jumbo-Visma).

Kernova (Massi-Tactic) je zasedla 25. mesto z zaostankom 19 sekund, prav toliko je mesto za njo zaostala tudi Bujakova (Ale BTC Ljubljana), medtem ko je bila Urška Žigart (BikeExchange) 62. z zaostankom ene minute. Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana) danes ni startala.

Za van Vleutenovo (Movistar), ki je prepričljivo dobila drugo in tretjo etapo te španske preizkušnje, je to 86. zmaga v karieri. Drugo in tretje mesto je v skupnem seštevku pripadlo Švicarkama, Marlen Reusser (Ale BTC Ljubljana) in Elise Chabbey (Canyon SRAM). Za zmagovalko sta zaostali 1:34 oziroma 3:12 minute.

Najboljša Slovenka je bila v skupnem seštevku Bujakova na 36. mestu (+10:47), Kernova je bila 40. (+11:01), Žigartova pa 45. (+16:48).

