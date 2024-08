Novi preobrati na Touru, le Poljakinja ostaja v rumenem

Francoska kolesarka Cedrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) je poskrbela za prvo francosko etapno zmago na tej dirki po letu 2022. V skupini zasledovalk, ki so na cilj prve povsem francoske etape na Touru, 159 km dolge preizkušnje od Remiremonta do Morteauja prišle 21 sekund za zmagovalko, je bila druga Nizozemka Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), tretje mesto pa je zasedla Nemka Liane Lippert (Movistar).

Nizozemska Demi Vollering (SD Worx-Protime), ki je vodila na prvih treh etapah, je po padcu v četrtkovi etapi zdrsnila na deveto mesto. V petek je bila v etapi 12., skupno pa je izgubila mesto in je zdaj deseta. V seštevku dirke je prvo mesto obdržal šesta Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, po novem pa je druga Kerbaola, ki zaostaja 16 sekund.

Edina slovenska predstavnica na dirki, Špela Kern, je v četrtek odstopila zaradi posledic padca na etapi dan prej, je sporočila njena ekipa Cofidis.

Do konca dirke v nedeljo sta še dve etapi, obe gorski. V soboto bo na vrsti 166 km dolga etapa od Champagnole do Le Grand-Bornanda, zadnji dan pa 149 km dolga preizkušnja od Le Grand-Bornanda do smučarskega središča Alpe d'Huez, ki bo imela dva zahtevna vzpona, tudi ciljnega do Alpe d'Hueza, kjer bo konec letošnjega Toura.