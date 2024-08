Belgijka Ghekiere najboljša iz bega, v rumenem še naprej Poljakinja

Belgijka Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) je zmagovalka predzadnje, sedme etape kolesarske dirke po Franciji. V zahtevni etapi od Champagnola do Grand Bornanda (166,4 km) je bila Belgijka najboljša iz bega. Do večjih sprememb med najboljšimi ni prišlo, v vodstvu je še naprej Poljakinja Katarzyna Niewiadoma.

Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) je sicer poskusila z napadom v zadnjem kilometru preizkušnje, a se ni otresla lanske zmagovalke in prve favoritinje tudi za letošnjo skupno zmago Demi Vollering (SD Worx-Protime).

Za nameček je Vollering ob koncu prehitela Poljakinjo in odvzela zadnje štiri bonifikacijske sekunde za tretje mesto v etapi. Za zmagovalko je zaostala 1:23 minute. Druga je bila Francozinja Maeva Squiban (Arkea-B&B Hotels) z zaostankom 1:15 minute.

V skupnem seštevku je Niewiadoma za nekaj sekund povišala prednost pred nizozemsko specialistko za gorsko kolesarstvo Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), ki zdaj zaostaja 27 sekund. Tretja je Francozinja Cedrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) s še desetimi sekundami zaostanka več. Lanska zmagovalka Vollering zaostaja 1:15 minute in je skupno osma.

V nedeljo bo na sporedu zadnja, kraljevska etapa od Grand-Bornanda do Alpe d'Hueza, ki bo dolga 149,9 km. V drugi polovici etape kolesarke najprej čaka zahteven prelaz Glandon (19,9 km/7,2 %), nato pa še 14 kilometrov dolg ciljni vzpon do slovitega smučarskega središča z 21 serpentinami in povprečnim naklonom 7,9 %.

