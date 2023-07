Kolesarji se bodo na omenjeni grič povzpeli trikrat, prav tako dekleta, ki bodo skupaj prekolesarila 158 kilometrov. Moška cestna preizkušnja bo na sporedu 3. avgusta, ženska pa dan kasneje.

Kolesarji bodo skupaj opravili 2800 višinskih metrov, dekleta pa 1700 metrov. Čeprav trasa ni med najbolj zahtevnimi, bo vsaj v moški konkurenci ena najdaljših na olimpijskih igrah.

The Men’s Road Race Course for @Paris2024 has been unveiled!



📏 273km distance

⛰️ > 2800m elevation#Paris2024 pic.twitter.com/JBpC12mLRP