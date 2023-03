Poljakov na OI v Pariz ne bo, če bodo tam tekmovali Rusi in Belorusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedeminštirideset odstotkov vprašanih Poljakov v raziskavi Social Changes za wpolityce.pl je bilo za to, da Poljska bojkotira poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024, če Mednarodni olimpijski komite dovoli udeležbo tekmovalcem iz Rusije in Belorusije, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.