Sepp Kuss, 26-letni kolesar iz Kolorada v ZDA, je v letošnji sezoni spet večkrat opozoril nase. V ekipi Jumbo-Visma, ki se ji je pridružil leta 2018, ko je napredoval iz ameriške kontinentalne ekipe Rally Cycling, so navdušeni nad njegovim meteorskim vzponom in mu napovedujejo svetlo prihodnost.

Za glavnega športnega direktorja moštva Jumbo-Visma Merijna Zeemana je Kuss kot projekt, ki se še vedno razvija.

"Če želiš biti zmagovalec tritedenskih dirk, moraš biti hiter, sposoben hitre regeneracije in mojster številnih vidikov kolesarstva," je poudaril v obsežnem pogovoru za nizozemski Wielerflits.

Odlična sezona, a glavni cilj ostaja neuresničen



Pri Jumbo-Vismi so lahko izjemno zadovoljni z razpletom sezone 2020. Ne samo, da so jo končali kot prva ekipa na lestvici ekip svetovne serije, Primož Roglič je znova na vrhu svetovne kolesarske lestvice, Belgijec Wout van Aert pa je postal najboljši kolesar za enodnevne dirke v letu 2020. Glavni cilj ekipe je še vedno skupna zmaga na Dirki po Franciji. Rogliču jo je letos za las izmaknil mlajši rojak Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Kuss se je že večkrat izkazal za nesebičnega pomočnika v najtežjih gorskih etapah. Foto: Guliverimage

Dodana vrednost pri Jumbo-Vismi

"Sepp že zdaj obvlada številne vidike, zagotovo pa še ne vseh. V prihodnjih letih bi radi nadaljevali delo z njim. Že zdaj je v naši ekipi velika dodana vrednost," ga je pohvalil.

Kuss je bil Rogliču v izredno oporo predvsem v gorskih etapah letošnje Vuelte, še posebej na vzponih Alto de l’Angliru, kjer je imel priložnost za etapno zmago, a je nesebično počakal na kapetana Rogliča, in Col de la Loze.

Vsaj delno je lahko uresničil tudi osebne ambicije. Zmagal je na zadnji etapi Kriterija Dauphine, ko so mu po odstopu Rogliča (poškodba) v ekipi dali proste roke.

Glavni športni direktor moštva Jumbo-Visma Merijn Zeeman v razvoju Seppa Kussa vidi velik izziv. Foto: Jumbo-Visma

Ali se lahko vmeša v boj za vrh na tritedenskih dirkah?

"Največji izziv bo videti, ali bo Kuss lahko eden od konkurentov v skupnem seštevku etapnih dirk," je dejal Zeeman. "Ta trenutek mislim, da tega še ne zmore, bomo pa na tem področju z njim še delali. Sam to vidim kot velik izziv," je priznal. "Mogoče pa je prav Sepp tisti, ki bo čez nekaj let nasledil Primoža, Toma (Dumoulina, op. p.) in Stevena (Kruijswijk, op. p.). Sepp predstavlja proces, v katerem vsi zelo uživamo," je priznal nizozemski strateg.

Odkritje na Dirki po Kaliforniji

Američana, ki je šele leta 2015 začel dirkati z gorskim kolesom, je leta 2017 na Dirki po Kaliforniji odkril športni direktor pri nizozemskem moštvu Grischa Niermann. "Opravili smo nekaj testiranj in začeli delati z njim. V začetku sezone 2018 je imel nekaj težav, a smo jih z novimi treningi in prehrano odpravili. Skupaj smo našli ključ do njegovega razvoja," je zadovoljen Zeeman.