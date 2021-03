Wiggins želi dodatne preiskave v primer Skyevega zdravnika

Zdravniško sodišče v Londonu je v procesu, ki je trajal več kot dve leti, Freemana spoznalo za krivega naročanja testosterona za pomoč kolesarjem. Freeman je naročanje testosterona priznal, trdil pa je, da ni bil namenjen izboljšanju zmogljivosti kolesarjev.

Freeman je prepovedani testosteron naročal leta 2011, ko je bil Sky, zdajšnji Ineos Grenadiers, najuspešnejša ekipa v karavani. Kazni za Freemana še niso izrekli, to naj bi se zgodilo ta teden. Grozi mu izguba zdravniške licence.

V zaslišanju so se pojavljala tudi vprašanja o Wigginsu glede določenih zdravil ter skrivnostnega paketa, ki so ga ekipi dostavili na kriteriju po Dofineji leta 2011, piše AFP.

"Ves primer, da naj bi bile ampule 'Testogela' namenjene kolesarjem, je čuden. Ne vem, kdo bi lahko bil tako neumen, da bi se igral takšno igro," je za kolesarski podkast Eurosporta dejal zmagovalec Toura leta 2012.

"Takšnega kolesarja bi ujeli na vsakem testiranju. Nekdo mora vedeti, kaj se je zgodilo. Kar naenkrat se po nesreči pojavi testosteronski gel ... S tem bi ogrozil licenco in dolžnost, da kot zdravnik pomagaš drugim. To ni dobro za celoten britanski kolesarski sistem, ki je na plečih davkoplačevalskega denarja osvojil največje dirke in številne kolajne," je nadaljeval Wiggins.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ineos Grenadiers, kot se je skozi čas preimenovalo moštvo britanskega kolesarskega "imperija", je že sporočil, da bo z vsemi razpoložljivimi sredstvi sodeloval pri Freemanovi preiskavi. Slednji se bo moral braniti tudi pred komisijo britanske protidopinške agencije, še dodaja AFP.

Wiggins zatrjuje, da testosteron ni bil namenjen kolesarjem. "Mora biti razlaga. Niti za minuto ne verjamem, da bi bil za katerega od kolesarjev. To ni sistem, ki smo se ga takrat šli. Seveda vse skupaj pusti senco dvoma. To razumem in takšne zgodbe se prodajajo. Tukaj pa je v ozadju nekaj drugega in ne vem, kaj se pravzaprav dogaja. Morali bi podrobneje preiskati primer," je zaključil Wiggins.

Sloviti Sky je med letoma 2010 in 2019 ob vseh drugih uspehih kar sedemkrat s svojim kolesarjem osvojil največjo dirko na svetu - Tour de France.