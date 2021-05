Vid Debeljak in Mia Medved ostajata v igri za OI

V ruskem Barnaulu so sprinterji na mirnih vodah opravili s kvalifikacijskimi in polfinalnimi tekmami dodatnih olimpijskih kvalifikacij za uvrstitev v Tokio. Dan D bo v petek, ko bodo na vrsti še finala. V igri za pot na Japonsko ostajata še Vid Debeljak in Mia Medved, ki bosta morala za to zmagati.