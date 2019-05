V živo: Polanc brani majico vodilnega, kako se bo odrezal Roglič?

14. etapa je med najkrajšimi na dirki po Italiji, a zagotovo ne bo najlažja, saj je sestavljena iz številnih vzponov, med zadnji vzpon je dolg 8 kilometrov, s šest odstotnim naklonom prve tri kilometre.

Vzponi na 14. etapi:

13.8 km: Verrayes, 1,017 m (kategorija 2)

51.5 km: Verrogne, 1,582 m (kat. 1)

57.9 km: Truc d'Arbe, 1,256 m (kat. 2)

106.1 km: Colle San Carlo, 1,951 m (kat. 1)

Zaključek: 131 km: Courmayeur, 1,293 m (kat. 3)

Potek 14. etape v živo:



14:12: V vodstvu je osmerica kolesarjev Amador (MOV), Sosa (INS), Masnada (ANS), Cattaneo (ANS), Ciccone (TFS), Hamilton (MTS), Juul Jensen (MTS) in Carthy (EF1). Glavnina z Rogličem, ki je nekaj časa narekoval tempo zasledovalcem, in Polancem zaostaja dobri dve minuti. Kolesarji so pred drugim vzponom 14. etape.



13:42: 117,3 kilometra do cilja. Kolesarji so na prvem gorskem cilju, najhitrejši je bil Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ki je vodilni v razvrstitvi gorskih kolesarjev in je tako še povečal prednost pred zasledovalci.

13:42: Ubežniki, skupina z Yatesom, Rogličem in Carapazom in ostali favoriti so skupaj v eni skupini 27 kolesarjev. V tej skupini je v ozadju še vedno tudi Jan Polanc.



13:38: Napad Simona Yatesa, Primož Roglič je hitro odgovoril. V trojici vodilnih je še Richard Carapaz. Trojica je ujela skupinico kolesarjev, ki je pobegnila ob začetku etape. V ozadju tempo glavnini narekuje Antonio Nibali, brat Vincenza Nibalija.

Yates, Roglic and Carapaz catch leading group Vincenzo Nibali (TBM) darts across the gap and in an instant is on the wheel of the big three. 118 km to go. 🇬🇧 Follow live: https://t.co/FZDdMndfsW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2019

13:17: Pred kolesarji je po prevoženih 7,3 kilometra že prvi vzpon. Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) in Marco Haller (Katusha-Alpecin) sta poskusila s pobegom, a je glavnina z rožnato majico hitro ujela priključek. V ospredju je skupinica nekaj kolesarjev.



13:10: Začela se je 14. etapa dirke po Italiji. Pred kolesarji je zahtevna etapa s petimi peklenskimi vzponi.