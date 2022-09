V živo: Kdo bo novi svetovni prvak? Že zdaj je jasno, da favorizirani Nizozemec zagotovo ne.

Cestna dirka, podrobnejši potek:

do konca so samo še štirje krogi. Prednost ubežne skupine, v kateri je zdaj samo še osem kolesarjev, tudi slovenski kolesarhitro kopni. V ozadju se približuje večja skupina zinki ima pred glavnino sinže minuto prednosti.na čelu dirke še vedno vztraja skupina 16 kolesarjev, med katerimi je tudi slovenski kolesarV ubežni skupini z nekaj zelo močnimi imeni, ki ima pred glavnino več kot pet minut prednosti, so še Italijan Sv preteklosti že svetovni prvak med člani do 23 let,dva AvstralcainKanadčanNovozelandecČehLatvijecAmeričanPoljakŠvicarSlovakIzraelecBelgijecBrazilecin FrancozKolesarji so že opravili s krogom okrog gore Keira in jih zdaj čaka še sedem (od 12) krogov po mestu Wollongong.- Šok! Odstop enega od favoritovNizozemec naj bi se ponoči v hotelu sporekel z dvema najstnicama zaradi prevelikega hrupa in skorajda ni spal. Zaradi incidenta je moral celo na policijsko postajo. Utrujenost je očitno terjala svoj davek.Cestna preizkušnja se je začela ob 2.15 po srednjeevropskem času. Na startni listi je šest Slovencev, poleg, ki je eden od glavnih favoritov za mavrično majico svetovnega prvaka, šeinPred kolesarji je 266,9 kilometra in 3.945 višinskih metrov. Že po dobrih 27 kilometrih jih čaka 8,7 kilometra dolg vzpon s petodstotnim povprečnim naklonom na goro Keira.Sledilo bo 12 krogov, dolgih 17,1 kilometra, s po 250 višinskimi metri. V vsakem krogu bosta dva krajša zaporedna vzpona. Prvi (Mount Ousley) je dolg 900 metrov in ima 4,5-odstotni naklon, pri drugem (Mt. Pleasant) pa kolesarje čaka 1,1 kilometra grizenja navkreber s povprečnim naklonom 7,7 odstotka, kmalu na začetku tudi do 14 odstotkov.Zadnji kilometri dirke so relativno ravni.