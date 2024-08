Bo Roglič spremljal podoben razplet?

Dan se bo začel v majhnem mestu Lousa, ki leži znotraj istoimenskega gorovja Lousa. Kljub temu se kolesarji, ko bodo prečkali to območje v tretji etapi, ne bodo povzpeli na vrhove tega gorovja.

V nadaljevanju proti vzhodu pa jih bo pričakal vzpon v gorovju Serra da Estrela. Če ne štejemo kratkega spusta na polovici vzpona, je 17,5 kilometra od dna do vrha Alto de Teixeira precej daljši vzpon, kot so ga kolesarji prevozili včeraj ali ga bodo pozneje danes, zato je označen kot vzpon druge kategorije. Njegov povprečni naklon 3,2 odstotka je zavajajoč podatek, saj ga omili ravno spust sredi vzpona, zato bi lahko bilo za nekatere sprinterje težavno obdržati stik s pelotonom, če bo na čelu hitrejši tempo.

Foto: A. S. O.

A bo v nadaljevanju trase dovolj manevrskega prostora, da se v 106 kilometrih do cilja sprinterji vrnejo na svoje položaje. Edina izjema je Alto de Alpedrinha, katerega vrh bo 43 kilometrov pred ciljem, ko bodo kolesarji zapuščali narodni park proti jugu. To bo bolj vabljiv trenutek za tiste, ki bi radi odskočili iz glavnine in se podali v boj za etapno zmago. Pa vendarle bo v 6,4 kilometra in z le 3,4-odstotnim naklonom to predstavljal težak manever.

Ciljni sprint je najbolj realen zaključek.

V skupnem seštevku je v rdeči majici Wout van Aert, ki se bo najverjetneje po dvakratnem drugem mestu danes še enkrat podal v boj na etapno zmago. Slovenski šampion Primož Roglič je na osmem mestu in za nekdanjim moštvenim kolegom zaostaja natanko 20 sekund.