Učenci 9. b razreda z OŠ Komenda so leta 2013 posneli akcijski film, v katerem nastopa tudi danes najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Ta, tedaj star 14 let, igra tajnega agenta 011 in ujame zlikovca, ki v filmski zgodbi ukrade neko očitno pomembno ovojnico. Igralci v filmu so predstavljeni z imeni, ob katerih je zapis, kje bodo nadaljevali šolanje. Pri Pogačarju piše Srednja strojna in kemijska šola, Ljubljana.

"Čeprav ni pričakovati, da bo na police prav kmalu postavljal kakšne filmske nagrade, ta film omogoča prikupen vpogled v Pogačarjevo življenje, preden je postal kolesarska zvezda," piše Jonny Long za CyclingTips in še: "Preden se je Pogačar zlomil na Col du Granon, bi bil ta film lahko dokaz, da vendarle ni dober v čisto vsem."

Pogačar je letos na Dirki po Franciji pokazal, da je zgolj človek, ko je v enajsti etapi s ciljem na Granon omagal in rumeno majico vodilnega predal Dancu Jonasu Vingegaardu, ta pa je nato tudi osvojil Tour de France. "Je to edina filmska vloga Tadeja Pogačarja? Upamo, da ne," še piše CyclingTips.

