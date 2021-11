V prometni nesreči ugasnilo življenje nadarjene kolesarke

"Z nenehnim nasmehom, prijaznostjo, spoštovanjem in strastjo do kolesarstva je bila Desiet Kidane Takeste mlad vzhajajoči talent, ki ga bomo močno pogrešali," so v sožalnem sporočilu zapisali pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI).

Desiet 💙



With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste 🇪🇷 was a rising young talent who will be greatly missed.



Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i