Eritrejci protestirali pred ministrstvom. Prepričani so, da se jim godi krivica #foto

Razlog za današnji protest Eritrejske skupnosti Slovenije in njenih podpornikov pred izpostavo azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani je odločitev notranjega ministrstva, ki je zadnji dan lanskega leta petim prosilcem za azil iz Eritreje zavrnilo prošnje za mednarodno zaščito, poroča STA.

V negativnih odločbah je po njihovih navedbah zapisano, da je Eritreja varna država. Glede na to, da je Slovenija Eritrejcem še pred kratkim priznavala mednarodno zaščito in begunce iz Eritreje celo sprejemala v okviru programa premestitev, je očitno prišlo do obrata, ki je po prepričanju protestnikov politično motiviran. Kot so opozorili, so zavrnilne odločbe nestrokovne in nedosledne.