V pričakovanju dvoboja Pogačar – Evenepoel, Pogačar – Yates ali ...

Klasika San Sebastian bo letos potekala po domala enaki trasi kot lani, začela in končala se bo v San Sebastianu, dolga pa bo 224,8 kilometra. Na štartu bo nekaj nadvse zanimivih kolesarjev, prvo ime med njimi pa je zagotovo številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Pogačar se vrača

"Po Touru sem spremljal mojo zaročenko Urško na ženski Dirki po Franciji in preživel nekaj bolj mirnih dni." Foto: Reuters Ta je pred dnevi sporočil, da ne bo dirkal na letošnji Vuelti, zato pa se bo v tekmovalni pogon po Touru, na katerem je moral premoč priznati Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), vrnil na klasiki San Sebastian. "Po Touru sem spremljal mojo zaročenko Urško na ženski Dirki po Franciji in preživel nekaj bolj mirnih dni," je za France24 povedal slovenski šampion, ki ima zdaj dovolj počitka. V tekmovalni pogon se vrača na severu Španije, v Baskiji, na najprestižnejši španski klasiki.

Pogačar, zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021, se v zadnjem obdobju uveljavlja tudi na enodnevnih dirkah, letos je že osvojil Strade Biache, lani spomenika Liege–Bastogne–Liege in Dirko po Lombardiji. Na klasiko San Sebastian se odpravlja drugič v karieri, leta 2019 dirke ni končal. "Baskovski navijači so zelo strastni in zelo rad dirkam tam," je še povedal Gorenjec, ki si bo nato vzel "dober premor".

Njegova naslednja dirka v programu je klasika v Bretanji 28. avgusta, pred svetovnim prvenstvom (25. september v Avstraliji) pa bo dirkal še v Kanadi na velikih nagradah Quebeca (9. september) in Montreala (11. september).

Močna ekipa z Almeido in Ayusom

V San Sebastianu bo imel ob sebi močno ekipo, v kateri bosta tudi Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso, ki sta UAE Emirates letos zastopala na Dirki po Italiji. V ekipi bo spet Jan Polanc, poleg njega pa še Novozelandec George Bennett, Portugalec Ruis Costa in Južnoafričan Ryan Gibbons.

Foto: zajem zaslona

Trasa klasike San Sebastian je nadvse razgibana, pisana na kožo hribolazcem. Kolesarje čaka šest kategoriziranih vzponov, dva tretje, trije druge in en prve kategorije. Pričakovati je, da se bo dirka razvnela v zadnjih 60 kilometrih, kjer tekmovalce čakajo znameniti Alto de Jaizkibel (7,9 km pri 5,6 %), Erlaitz (3,8 km pri 10,6 %), v zadnjih devetih kilometrih dirke pa še Murgil, ki je dolg samo 2,1 kilometra, a gre za pravi zid s povprečnim naklonom več kot deset odstotkov.

Mohorič lani drugi, letos močnejša konkurenca

Lani je na San Sebastianu slavil Američan Neilson Powless (EF Education - Easy Post), a so manjkali številni zvezdniki, ki so tedaj dirkali na olimpijskih igrah v Tokiu. Se je pa lani izjemno izkazal še en Slovenec, Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Bil je drugi. Tudi letos bi utegnil pokazati zobe, še posebej po neuspešnem Touru, na katerem Bahrain ni osvojil niti ene etape.

Simon Yates je eden izmed favoritov za zmago v Baskiji. Foto: Reuters

A konkurenca bo na baskovski klasiki letos huda. V avstralskem moštvu BikeExchange - Jayco stavijo na Britanca Adama Yatesa, zmagovalca Gira leta 2018. "To je enodnevna dirka, ki mi je izjemno všeč. Ima eksplozivne klance in tudi na splošno trasa omogoča veliko zabave," pred dirko pravi Yates, ki bo lahko računal na pomoč Avstralca Michaela Matthewsa in Nicka Schulza, kolesarja, ki sta letos dirkala na Touru, ne pa tudi Slovenca Luko Mezgeca.

Evenepoel za ogrevanje pred Vuelto

Veliko pozornosti bo namenjene mlademu belgijskemu zvezdniku Remcu Evenepoelu, ki bo ob odsotnosti svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa nesporni adut moštva Quick Step - Alpha Vinyl. 22-letni Evenepoel se sicer pripravlja na svojo prvo tritedensko dirko, letos bo namreč nastopil na Vuelti, klasiko San Sebastian pa je že dobil leta 2019.

Remco Evenepoel bo letos prvič dirkal na tritedenski dirki. Foto: Reuters

Dirkala bosta tudi dva superveterana, kolesarski legendi, ki se po letošnji sezoni poslavljata od profesionalnega kolesarstva. To sta 42-letni Španec Alejandtro Valverde (Movistar), ki je San Sebastian osvojil v letih 2008 in 2014, s tretjo zmago pa bi izenačil rekord rojaka Marina Lejarrete, ter 37-letni Italijan Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team).

Dirka se bo začela ob 11.41 z zaprto vožnjo, ob 11.52 tudi zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.13 in 17.47.

