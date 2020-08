V hudem nalivu slavje Baska, Jan Polanc šesti

Baskovski kolesar moštva Astana Gorka Izagirre je zmagovalec letošnje okrnjene izvedbe italijanske dirke Gran Trittico Lombardo, odlično pa se je izkazal tudi slovenski as v moštvu UAE Emirates Jan Polanc, ki je z zaostankom 27 sekund za zmagovalcem končal na odličnem šestem mestu. Dirka je potekala v obupnem vremenu, do cilja 199,7-kilometrske preizkušnje je vztrajalo le 52 kolesarjev.

Uspeh Astane je z drugim mestom dopolnil še en španski kolesar Alex Aranburu, tretji je bil Belgijec Greg Van Avermaet (CCC), pred Polancem pa sta dirko končala še Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos) in Italijan Vincenzo Nibali (Trek Segafdredo).

🚴‍♂️| Een 1-2 voor @AstanaTeam in de #GranTritticoLombardo met winst voor Gorka Izagirre en @aranburualex op een 2e plek! 👇 pic.twitter.com/u2WVwSZE5c — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 3, 2020

200 kilometrov obupa

Gran Trittico Lombardo, ki v prevodu pomeni veliki lombardijski triptih, po navadi sestavljajo tri ločene dirke, ki jih kolesarji odpeljejo v treh zaporednih dneh, a so prireditelji preizkušnjo letos zaradi pandemije koronavirusa skrčili na en sam dan. Kolesarji so tako morali odpeljati slabih 200 kilometrov od Legnana do Vareseja.

Dirko je zaznamovalo obupno vreme z nalivi, nevihtami in mrazom, v cilj je prikolesarilo le 52 tekmovalcev, skoraj dvakrat toliko jih je obupalo. Večji del dneva so bežali Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Anton Kuzmin (Gazprom-Rusvelo), Raffaele Radice (Sangemini-Trevigiani Mg. Kvis), Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) in Davide Baldacchini (Colpack Ballan), ki se jim je uspelo odlepiti glavnini po osmih kilometrih dirke, a sta bila 13 kilometrov pred ciljem ujeta še zadnja preživela ubežnika Riesebeek in Hermans, za zmago pa se je udarila skupina s Polancem, Nibalijem, Kwiatkowskim, Van Avermaetom ter Izagirrejem in Aranburujem.

This is not cycling, this is rafting 😱#GranTritticoLombardo



©IG teamineos pic.twitter.com/jXRd7ZEKZS — wayanprod ☮ (@wayanprod) August 3, 2020

"Bil je moker dan, a tudi lep. Dirka je bila resnično težka, zadnji krog je bil še posebej zahteven, majhni skupini se je uspelo nekoliko odlepiti pred ciljem, meni pa je uspelo tudi tej uiti in zadržati majhno prednost vse do cilja," je bil zmage vesel Izagirre, ponosen pa tudi na ekipni uspeh Astane. Polanc je bil edini slovenski predstavnik na tej dirki.

