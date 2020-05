V državi brez smrti zaradi covid-19 začetek kolesarske sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je zaradi pandemije novega koronavirusa tekmovalno kolesarstvo preselilo v virtualni svet, bodo v Vietnamu vendarle pognali kolesarsko sezono. Dirka z 18 etapami se bo začela 19. maja in trajala vse do 7. junija.

Tekmovalni kolesarski ustroj bo v času pandemije, kot kaže, najprej zaživel v 94-milijonskem Vietnamu, kjer je z novim koronavirusom okuženih samo 288 ljudi, smrtnih žrtev pa vsaj uradno niso imeli.

Tako kot že 31 let do zdaj bodo z dirko nižjega ranga Ho Chi Minh City Television (HTV) Cycling Tournament počastili rojstvo nekdanjega vietnamskega predsednika Ho Ši Minha. Etapna dirka se bo začela na datum njegovega rojstva, 19. maja, in končala 18 dni pozneje, 9. junija.

Kolesarji bodo štartali na severu države, v mestu Vinh, rojstnem kraju pokojnega predsednika, ki leži v provinci Nghe An, in končali na jugu, v mestu Ho Chi Minh City.

Čaka jih nekaj več kot 2.000 kilometrov in 18 etap, kar je ravno toliko, kot jih bodo prekolesarili udeleženci letos skrajšane Dirke po Španiji.

Gre za najstarejšo in najbolj cenjeno kolesarsko dirko v Vietnamu, ki jo bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na Facebooku in kanalu na YouTubu. Dirka bi se morala začeti že aprila, a so jo zaradi izrednih zdravstvenih razmer prestavili.

Na štartu bo 84 kolesarjev, le dva prišleka

Na štartu bo 84 kolesarjev (12 ekip, sestavljenih iz sedmih kolesarjev), ki jim med dirko ne bo treba nositi zaščitnih mask, bodo pa te obvezne za člane spremljevalnih ekip, snemalce, sodnike in voznike motorjev, poroča kolesarki portal Cyclingnews, ki povzema besede vietnamskega novinarja in člana organizacijskega odbora dirke Duca Phata Nguyena.

Razen dveh izjem bodo na dirki nastopali zgolj domačini, saj so zaradi pandemije potovanja še vedno bolj ali manj ohromljena, vstop v državo pa je tujcem prepovedan.

Izjemi bosta le lanski zmagovalec, Španec Javier Sardá Pérez, član lokalne ekipe Thanh Phô Ho Chi Minh, in Francoz Loïc Desriac iz ekipe Bikelife Dong Nai, ki se je v Vietnam preselil zaradi poroke z domačinko.

Kot je za Cyclingnews povedal 31-letni Sardá, v Vietnamu običajno preživi osem mesecev na leto, v Španijo pa se vrne po koncu sezone. Letos je v Vietnam pripotoval februarja, pred izbruhom pandemije, njegov glavni cilj pa je zmaga na dirki THTV Cup, ki je za njegovo ekipo najpomembnejša dirka v sezoni.