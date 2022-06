Umrl eden najboljših španskih kolesarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot profesionalec je med letoma 1959 in 1969 zmagal na 23 etapah. Foto: Guliverimage

Nekdanji španski kolesar Julio Jimenez, ena od velikih kolesarskih osebnosti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je umrl v sredo zjutraj v starosti 87 let za posledicami poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, poročanje lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Jimenez je z drugimi potniki potoval v avtomobilu, ki se je v torek zaletel v kamniti zid.

Jimenez, znan kot "urar iz Avile", je bil eden največjih hribolazcev v zgodovini cestnega kolesarstva. Prav z urarskim poklicem je zbral denar za nakup svojega prvega dirkalnega kolesa. Bil je tudi znan z vzdevkom bolha iz Avile.

Kot profesionalec je med letoma 1959 in 1969 zmagal na 23 etapah, od tega petih etapah na dirki po Franciji, vključno z mitsko etapo Puy de Dome leta 1964, štirih etapah na dirki po Italiji in treh etapah na dirki po Španiji.

Tri leta po vrsti (1965, 1966, 1967) je osvojil pikčasto majico za najboljšega plezalca Toura, leta 1967 pa je bil drugi na dirki po Franciji, z le nekaj več kot tri minute zaostanka za zmagovalcem Rogerjem Pingeonom.

Tri leta zaporedoma (1963, 1964, 1965) je bil proglašen za najboljšega plezalca Vuelte. Na Giru leta 1966 je imel kar 11 dni oblečeno majico vodilnega, preden je italijansko pentljo končal na četrtem mestu v skupni razvrstitvi.

"Eden najboljših hribolazcev v zgodovini in legenda španskega pelotona. Moje misli so z njegovo družino in prijatelji. Počivaj v miru Julio Jimenez," se je na Twitterju odzval španski kolesar Alejandro Valverde.

"Številne generacije hodijo po poti, ki so jo odprli ljudje, kot ste vi. Čast in hvaležnost Juliu Jimenezu, ki je del zgodovine španskega kolesarstva," je na svojih družbenih omrežjih objavila španska ekipa Movistar.