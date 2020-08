Tudi na italijanski klasiki zmagoslavje Jumbo-Visme, odličen tudi Mohorič

Van Aert je bil danes v razburljivem ciljnem šprintu le za drobec hitrejši od branilca lanske zmage, Francoza Juliana Alaphilippa (Deceuninck – QuickStep). Tretji je bil Avstralec Michael Matthews (Sunweb). Mohorič in Pogačar sta v glavnini zaostala dve sekundi za lep slovenski dosežek.

"Noro bi bilo, če bi šlo tako naprej še v nadaljevanju"

Dirka svetovne serije, ki so jo pripravili 111., je bila sprva predvidena 21. marca, pa so jo morali zaradi pandemije novega koronavirusa prestaviti v poletje.

"Izjemno sem vesel. Ne morem verjeti, da sem dobil dve veliki dirki v nizu. Nimam besed. Res izjemen začetek sezone. Noro bi bilo, če bi šlo tako naprej še v nadaljevanju," je takoj po prihodu v cilj besede zbiral van Aert.

Pred sedmimi dnevi je po toskanskih makadamskih cestah dobil klasiko Strade Bianche, prvo preizkušnjo v kolesarski svetovni seriji po daljšem premoru.

Čez Cipresso in Poggio

Trasa 305 km dolge dirke od Milana do San Rema je vodila tudi na vzpona na Cipresso in Poggio. Prav pred slednjim tik pred zaključkom dirke je lani napadel Alaphilippe ter nato dobil boj deseterice ubežnikov. S petim mestom se je marca lani izkazal Mohorič in dosegel najboljši slovenski rezultat v zgodovini te prestižne dirke.

Tega je imel dotlej v lasti zdajšnji slovenski selektor moške elitne reprezentance Andrej Hauptman, leta 2002 je bil 13. Mohorič in Pogačar sta bila letos boljša od tega dosežka.

Bilo je vroče

Zgodnji pomladanski termin je tokrat zamenjal poletni, ko se se temperature povzpele prek 30 stopinj Celzija. Tudi tokrat je odločal napad na Poggio, Alaphilippe je bil tudi tokrat poleg in si je tik pred vrhom priboril že nekaj prednosti, nato pa v spustu vozil skupaj z van Aertom.

Vodilni dvojici se je pol kilometra pred ciljem glavnina približala na pet sekund, na čelu je bil nekaj časa Mohorič, vendar skupina ni napadla na vso moč. Po nekaj spogledovanjih sta vodilna 300 m pred ciljno črto znova pospešila in na koncu odločila o zmagovalcu. Za pol prvega kolesa je zmaga odšla v Belgijo, Alaphilippu pa je spodletelo, da bi slavil drugič v nizu.

Matthews je bil najmočnejši v glavnini in je ugnal tudi slovaškega zvezdnika Petra Sagana, ki je bil četrti, na 23. mestu pa je končalo naslednje veliko ime tega športa, Italijan Vincenzo Nibali.

Milano-San Remo 2020 (305 km): 1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma 7;16:09 2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quick-Step isti čas 3. Michael Matthews (Avs) Sunweb + 0:02 4. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 5. Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 6. Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 7. Alex Aranburu (Špa) Astana 8. Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 9. Philippe Gilbert (Bel) Lotto-Soudal 10. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren … 12. Tadej Pogačar (Slo) UAE Emirates vsi isti čas

