Razkrili bodo, kaj čaka Rogliča

Primož Roglič je izjemno uspešno sezono zaključil pretekli konec tedna na dirki po Lombardiji. Med drugim je osvojil Vuelto, bil tretji na Giru, povrhu vsega pa je koledarsko leto končal na vrhu UCI (Mednarodna kolesarska zveza) lestvice.

Danes ga čaka sprejem v domačem Zagorju, kar pomeni, da ne bo prisoten v Franciji, kjer bodo ob 11.30 predstavili traso Tour de Franca, prav tako pa bodo izbrali najboljšega kolesarja za letošnje leto – podeljuje ga francoska kolesarska revija Velo Magazine.

Čeprav je za Rogličem sanjsko leto, pa je nekako slutiti, da zna prestižna lovorika romati v roke drugega kolesarja, saj bi bil v nasprotnem primeru prisoten v Franciji. Lani je pripadla legendarnemu španskemu kolesarju Alejandru Valverdeju, ki je pri 40 letih postal svetovni prvak.

Za letos izpostavljajo Kolumbijca Egana Bernala, ki je osvojil Tour, in Francoza Juliana Alaphilippeja, ki je zmagal na klasikah Strade Bianche, Milano-San Remo in Valonska puščica – skupno je imel kot Roglič 12 zmag.

Chris Froome bo skušal naslednje leto še petič osvojiti Tour. Foto: Getty Images

Prav vsi kolesarji pa bodo z zanimanjem pospremili predstavitev trase za Tour 2020. Iz moštva Jumbo-Visma, katerega član je Roglič, bo na predstavitvi Steven Kruijswijk. Skupaj s slovenskim kolesarjem in novincem Tomom Dumoulinom bo lahko prihodnje leto sestavljal konkurenčen trio najboljšim ekipam, kot je Ineos. Jasno, če se bodo vodilni pri nizozemski ekipi odločili, da bodo vse tri poslali v boj.

Kot so ocenili strokovnjaki, naj bi trasa naslednjega Toura ustrezala hribolazcem, kot sta Bernal in Chris Froome. Britanec je moral letošnjo izvedbo izpustiti, potem ko jih je huje skupil pri padcu na dirki Criterium du Dauphine. Kot je dejal, naj bi imel pomoč mlajšega Bernala: "Rekel je, da bo pomagal. Moram biti močan. Če bo on močnejši, bom vesel, če bo zmagal, ker tako dirkanje poteka. Najmočnejši zmaga."

Tour 2020 se bo začel nekoliko prej, kot je to praksa, saj bodo prihodnje leto tudi olimpijske igre. Zavesa se bo dvignila 27. junija v Nici, spustila pa tradicionalno na Elizejskih poljanah, kjer bodo 19. julija razglasili osrednjega junaka.