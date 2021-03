V živo: oči so uprte v Pogačarja

Tirreno – Adriatico, 2. etapa, v živo

70 km do cilja - Kolesarji še zadnji del trase peljejo po ravninskem delu - so v bližini Siene. Vzponi se bodo začeli čez 25 kilometrov, ko se bodo favoriti za današnjo zmago že morali postaviti na dobro izhodišče. Glavnina za ubežniki zaostaja 3:17.

80 km do cilja - Šesterica ima še vedno slabe štiri minute prednosti pred glavnino, s katero skuša priključek spet dobiti Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je očitno odšel na malo potrebo.

100 km do cilja - Kolesarji so začeli z razgibanim delom današnje trase, naskok šestercie ubežnikov pa je padla na 3:40. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo Visme, ki imajo v svojih vrstah v majici vodilnega Wouta van Aerta, ki je favorit za zmago tudi danes. Tadej Pogačar (UAE Emirates) prav tako kolesari v tej skupini.

120 km do cilja - Prednost ubežnikov še vedno znaša 5 minut.

140 km do cilja - Kolesarji pred seboj že vidijo hribovito naravo, kar pomeni, da jih čaka nekoliko težje delo. Njihov naskok pred glavnino je pet minut.

185 km do cilja - Skupina šestih kolesarjev se je odločila za beg. Simon Pellaud (Androni Giocattoli), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Albanese in John Archibald (Eolo Kometa), Simone Velasco (Gazprom) in Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert) so kolesarji, ki jih je glavnina spustila naprej.

Začetek etape ob 11. uri - Junak prve etape je bil kolesar Jumbo Visme Wout van Aert, ki je imel najmočnejše noge v zaključnem šprintu. Danes bo prav tako v igri za etapno zmago. Kar 202 kilometra dolga etapa se bo namreč zaključil z vzponom, ki ne bo imel pretiranega naklona. Vzpon bo sicer dolg 7 kilometrov, a bo imel povprečno naklonino le 3,7 odstotka. Zadnja dva kilometra bosta nekoliko težja, saj bo 5-odstotni naklon, zanimivo pa bo videti, kaj bodo naredili favoriti za skupno zmago, med katere spada tudi Tadej Pogačar.