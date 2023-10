Thomas podaljšal zvestobo Ineosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski kolesarski as Geraint Thomas je podaljšal pogodbo z Ineos Grenadiers, je britanska ekipa zapisala na spletni strani. Zmagovalec dirke po Franciji leta 2018 in drugi na letošnji italijanski pentlji je vse od 2010 član ene najuspešnejših kolesarskih zasedb v zgodovini.

Thomas je bil eden izmed kolesarjev, ki so se nekdanjemu Skyu pridružili že ob formaciji te ekipe leta 2010. Pred tem je bil zdaj 37-letni Valižan član Barloworlda med 2007 in 2010. Kot član Skya in Ineosa je zabeležil številne uspehe, izstopa pa zmaga na dirki po Franciji leta 2018.

V karieri je slavil 25 zmag, med njimi so tudi skupna slavja na Pariz-Nici, dirki po Švici, kriteriju Dauphine in dirki po Romandiji.

Nastopil je na kar 19 tritedenskih pentljah in še trikrat stal na odru za zmagovalce. Na Touru je bil tretji leta 2022 in drugi leta 2019.

Letos je vse do zadnjega dirkal v rožnati majici vodilnega na dirki po Italiji, v predzadnji etapi, v vožnji na čas na Svete Višarje pa je moral priznati premoč le Slovencu Primožu Rogliču.

Kisovčan je v predzadnji etapi nadoknadil 26 sekund zaostanka, dan kasneje v Rimu pa je skupno zmago potrdil s 14 sekundami naskoka pred karizmatičnim kolesarjem iz Walesa.

