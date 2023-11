Thomas brez dlake na jeziku: V zadnjih 14 dneh sem bil 12-krat pijan

37-letni kolesarski zvezdnik Geraint Thomas, ki je letošnji Giro končal pičlih 14 sekund za Primožem Rogličem, nikoli ni skrival svoje ljubezni do dobrega piva. V pogovoru za britanski časnik The Times je priznal, da je bil v zadnjih 14 dneh v domačem Cardiffu kar 12-krat pijan.

"Odkrito povem, da sem bil v zadnjih dveh tednih v 14 nočeh 12-krat pijan," se je v pogovoru za The Times razgovoril 37-letni Valižan Geraint Thomas, ki je bil maja zelo blizu skupni zmagi na Dirki po Italiji. Od končnega zmagoslavja ga je ločilo zgolj 14 sekund.

"Vse odkar sem se vrnil v Cardiff, je prava norišnica. Ko srečaš prijatelje, seveda hočeš nadoknaditi, kar si zamudil, in se odpraviš na hrano in pijačo. Kultura nočnega življenja in popivanja iz mladih let nekako ostane s tabo. To je moj način zabave in druženja z ljudmi," je priznal Thomas in se pohvalil, da se je njegova pivska kondicija v zadnjih dneh precej izboljšala.

To je še ena od razlik med starejšimi in mlajšimi kolesarji, je izpostavil. "Danes je zelo redko, da mlad kolesar sploh kaj popije. Saj ne da moraš kaj popiti, da se lahko zabavaš, kaže pa tudi to na razliko v miselnosti," je pojasnil kolesar ekipe Ineos Grenadiers. "Danes imajo vse preračunano in na tak način živijo vseh 12 mescev v letu," je dejal. "Tudi zunaj sezone še vedno kolesarijo ali tečejo maratone." Sam na kaj takega ne bi niti pomislil. Dejal je še, da takšno sproščeno obdobje nujno potrebuje, da se lahko motiviran vrne k strukturiranemu življenju in spet z veseljem sede na kolo.