Taktične napake Primoža Rogliča

Od Dirke Pariz–Nica so v taboru BORA - hansgrohe pričakovali več kot peto mesto Aleksandra Vlasova v skupnem seštevku in deseto Primoža Rogliča, ki je na koncu za skupnim zmagovalcem Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) zaostal pet minut in 33 sekund.

"Vedeli smo, da se bo danes veliko dogajalo," je po nedeljski etapi, v kateri je ekipa na koncu računala na Aleksandra Vlasova in ne osrednjega kapetana Primoža Rogliča, razmišljal športni direktor BORE - hansgrohe Patxi Vila: "Zato smo dirkali agresivno. Opravili smo dobro. V odločilnem trenutku smo imeli dva kolesarja v vodilni skupini: Rogliča in Vlasova. Ko sta odšla Remco Evenepoel in Matteo Jorgenson, se je pridružil samo Vlasov."

Vlasov, ki se je veselil sobotnega etapnega uspeha, je v nedeljo zasedel tretje mesto in se povzpel na peto mesto v skupni razvrstitvi, Roglič pa je v zaključku dirke izgubil stik z najboljšimi in v cilj prispel z večjim zaostankom. "Z Rogličem smo še vedno imeli nekoga kot rezervo. Toda ta teden ni imel svojih najboljših dni. Želeli smo imeti kolesarja na skupnem zmagovalnem odru, vendar je bil Vlasov na koncu preveč utrujen. Pokazal je, kako dober je bil," ocenjuje Vila.

"Tudi Roglič je to pokazal, vendar je danes naredil veliko taktičnih napak. Zaradi tega je izgubil veliko časa. Imel je potencial, da bi bil v ospredju. Na koncu smo domov odšli s petim mestom v končni razvrstitvi in zmago v etapi. To je dobro, vendar to ni bilo to, kar smo pričakovali," je bil jasen Vila.