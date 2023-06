Tadej Pogačar: Edino, na kar moram paziti, je, da ne padem

Leta 2020 je Tadej Pogačar 15,7 kilometra dolg kronometer od Zgornjih Gorij do Rudnega polja na Pokljuki prevozil v času 31 minut in deset sekund, letos je za enako razdaljo potreboval manj kot 30 minut, natančneje 29 minut in 43 sekund.

Pogačar na današnji kronometrski preizkušnji ni imel težkega dela, precej večji zalogaj ga čaka v nedeljo na cestni dirki. Pred drugouvrščenim Markom Pavličem je imel več kot pet minut prednosti. Foto: Ana Kovač

"Zastavil sem si, da čas iz leta 2020 izboljšam za minuto," je ob robu podelitve povedal zbranim novinarjem na Pokljuki. "Takrat sem imel kar dober občutek, po mojem mnenju sem vozil solidno, letos pa sem bil še boljši in tega sem zelo vesel. Z vožnjo sem zelo zadovoljen, zdaj gremo naprej."

Sam je razlog za bistveno izboljšavo videl v opremi, nogah, glavi, vetru, ki je kolesarjem pihal v hrbet, pa tudi v letih in izkušnjah, ki jih je nabral od koronskega kronometra leta 2020, kjer je nakazal vse tisto, kar se je pozneje istega leta zgodilo na Dirki po Franciji, kjer je tik pred 21. rojstnim dnem na svojem krstnem nastopu na Touru zmagal po dramatičnem preobratu na kronometru.

Fotogalerija s Pokljuke, 1. del (foto: Ana Kovač)

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Fotogalerija s Pokljuke, 2. del (foto: Ana Kovač)

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

"Z roko še ni okej, me pa pri treningih ne moti"

Najbolj vroče vprašanje je bilo kakopak, kako je z zapestjem. "Z roko še ni vse okej, me pa pri treningih ne moti. Za zdaj je edino, na kar moram paziti, to, da ne padem," je namignil Pogačar, ki je tudi letos zamenjal kolo. Dodal je še, da ga poškodba drži nazaj pri tehničnih zadevah, pri vrtenju pedalov pa ga ne ovira. "Lahko sem dal vse od sebe, vse gre po načrtu," je optimističen Pogačar, ki se je dobro spoprijel tudi z vročino. Že dopoldne je bilo v Zgornjih Gorjah, kjer je bil štart kronometra za člane več kot 35 stopinj Celzija, na Pokljuki pa se je živo srebro gibalo okoli 25 stopinj.

"Start sem čakal v senci, v garažnem prostoru," je pojasnil. "Zunaj se skoraj ni bilo treba ogrevati, saj je bilo več kot 30 stopinj in sem se raje umaknil na hladno."

Ob trasi so navijali tudi starši Tadeja Pogačarja in oče Urške Žigart. Foto: Ana Kovač

Nov preizkus bo na nedeljski cestni dirki

Nov test Pogačarja in preostale slovenske kolesarje čaka v nedeljo, ko bo v okolici Radovljice še cestna dirka. Tukaj bo konkurenca bistveno močnejša kot na kronometru, udeležbo je napovedal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorius), ta bo poskušal Pogačarju prekrižati načrte v boju za majico državnega prvaka na cesti, ki je najboljši kolesar sveta v svoji impozantni zbirki še nima. Na startnem seznamu so tudi Mohoričev moštveni kolega Matevž Govekar in branilec naslova Kristjan Koren, ki bo znova imel številčno premoč v svoji ekipi Adria Mobil, in drugi.

"Nedelja? Bomo videli. Pričakujem pestro dirko, proga je zelo zanimiva, na taki progi in taki razdalji se lahko zgodi vse, na državnem prvenstvu nikoli ne veš," se zaveda Pogačar, ki se bo na dirki lahko oprl zgolj na enega moštvenega kolega iz ekipe UAE Domna Novaka.

Foto: Ana Kovač

Cilj ni zmaga, ampak vrnitev v tekmovalni ritem

Čeprav je naslov državnega prvaka v cestni dirki lovorika, ki je v svoji zbirki še nima, Pogačar poudarja, da njegov glavni cilj na nedeljski cestni preizkušnji ne bo zmaga na državnem prvenstvu, ampak bo cilj vrnitev v tekmovalni ritem. "Poskušal bom biti napadalen in se igrati s kolesom. Zelo težko bo zmagati, v mislih pa imam predvsem Tour."

Pogačar, ki je priznal, da je pred današnjo vožnjo čutil nekaj nervoze, še posebej zato, ker je bila to njegova prva dirka po poškodbi in dveh mesecih težkega treniranja, je na podlagi rezultata sklenil, da so "noge okej, forma je solidna, glava je super, tako da se veselim nadaljevanja. Rad se udeležim državnega prvenstva, letos mi gre to še posebej na roko".

Urška Žigart je za skupno tretji naslov državne prvakinje v vožnji na čas za 1:43 minute ugnala Urško Pintar, tretje mesto pa je z zaostankom 5:27 minute zasedla Nika Bobnar. Foto: Ana Kovač

Izjemno ponosen je bil tudi na predstavo zaročenke, prav tako vrhunske kolesarke Urške Žigart, ki je prav tako krepko izboljšala svoj čas na kronometru. Leta 2020 je za traso potrebovala 40 minut in 44 sekund, letos je enako razdaljo odpeljala v 38 minutah in 19 sekundah.

"Tudi za Urško sem izjemno vesel in ponosen. Res si je zaslužila zmago in naslov državne prvakinje. Že v Švici je bila tako blizu zmagi in vsi so navijali zanjo. Mislim, da je dobila dodatno samozavest pred nadaljevanjem sezone."

Pogovor z Urško Žigart bomo na Sportalu objavili v petek dopoldne. V prihodnjih dneh sledi tudi intervju z Erazmom Valjavcem, državnim podprvakom med starejšimi mladinci, in Niko Bobnar, državno prvakinjo v kategoriji do 23 let in tretjo v članski konkurenci.