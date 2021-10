Svetovni prvak med mlajšimi člani je novi član Bahrain Victorius

Španec Luis Leon Sanchez in Danec Johan Price-Pejtersen, sicer svetovni in evropski prvak med mlajšimi člani v vožnji na čas, sta nova kolesarskega kluba Bahrain Victorious, je moštvo sporočilo na uradni spletni strani. Zanjo so v tej sezoni dirkali trije Slovenci, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak.