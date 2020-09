Svetovna prvakinja zaradi poškodbe zapestja ne bo branila naslova v Imoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Žalostna sem, da ne bom mogla braniti naslova svetovne prvakinje na progi, ki jo zelo dobro poznam," je zapisala v sporočilu njene ekipe Mitchelton-Scott.

Van Vleutenova, ki je bila pred odstopom vodilna na dirki po Italiji, je aktualna svetovna in evropska prvakinja v cestni dirki ter bronasta z zadnjega SP v kronometru. Prav vožnja na čas je njena najbolj priljubljena disciplina, saj je bila že dvakrat svetovna prvakinja (2017, 2018).

Nizozemka se je poškodovala pri skupinskem padcu v sprintu sedme etape v Maddaloniju. Padla je prek krmila in treščila na pločnik. Pozneje se je sicer pobrala in pripeljala do cilja, a je krmilo držala le z eno roko.

Svetovno prvenstvo, ki bi moralo potekati v Švici, se bo odvilo od 24. do 27. septembra na avtomobilističnem dirkališču v Imoli v Italiji.