Ellen van Dijk znova svetovna prvakinja, Urška Žigart do 28. mesta

35-letna nizozemska kolesarka Ellen van Dijk je z drugim zaporednim naslovom svetovne prvakinje in tretjim v karieri (2013, 2021 in 2022) postala druga najuspešnejša kolesarka v zgodovini te panoge. Več naslovov, štiri, ima le Francozinja Jeannie Longo.

"Danes nisem pričakovala zmage," je van Dijkova priznala po še enem uspehu. "Ni se mi zdelo, da je trasa primerna zame, a sva s trenerjem opravila zelo dobre mentalne in fizične priprave. Odločila sem se, da iz sebe iztisnem vse. Mesto na zmagovalnem odru bi bilo super, a če se ne bi zgodilo, se pač ne bi. Kljub temu lahko rečem, da je za mano izjemna sezona. Res, zmage nisem pričakovala."

Nasmejana van Dijkova se podpisuje na mavrično majico svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

Naslov svetovne podprvakinje je osvojila 30-letna Avstralka Grace Brown, ki je za van Dijkovo zaostala 13 sekund, bron pa 30-letna Švicarka, evropska prvakinja iz Münchna Marlen Reusser, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila srebro. Za zmagovalko je zaostala 42 sekund.

Edina slovenska predstavnica na kronometru Urška Žigart, državna prvakinja v tej disciplini, ki na cestni dirki ne bo dobila priložnosti (selektor Gorazd Penko je izbral Eugenio Bujak, Uršo Pintar in Špelo Kern), je z zaostankom 5:13 minute za zmagovalko osvojila 28. mesto.

Urška Žigart je osvojila 28. mesto. Foto: Guliverimage

Annemiek van Vleuten, ki so jo pred začetkom prvenstva mnogi videli na zmagovalnem odru najboljših v kronometru, je z zaostankom 1:43 minute zasedla končno sedmo mesto. Pozneje se je na twitterju vprašala, zakaj danes ni imela moči, kot jo običajno ima na kolesu za kronometer.

By far not my best day on the bike unfortunately :(. No idea why I did not had the power I have normally in a TT.