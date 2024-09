Slovenski dream team s Pogačarjem in Rogličem tlakuje posebno pot

Zanimiva nedelja se obeta na svetovnem prvenstvu v Zürichu in slovenska reprezentanca upa, da bo zanjo praznična. V igri je namreč prestižna mavrična majica, ki jo prejme najboljši na cestni preizkušnji. In ta je cilj naše izbrane vrste. Pot do nje bo dolga 273,9 kilometra, kjer bodo morali kolesarji opraviti s kar 4470 višinskimi metri. Kaj pravijo naši? Kdo so favoriti?

Vse se bo začelo ob 10.30 v Winterthurju, od koder bo kolesarje približno 70 kilometrov dolga trasa peljala do začetka sedmih krogov okoli Züricha.

Preden bodo prišli do mesta, ki gosti letošnje prvenstvo, bodo morali kolesarji čez tri vzpone – Buch am Irchel (4,8 km pri 4,2 %), Kyburg (1,2 km pri 12 %) in Suessblatz (1,7 km pri 8,5 %).

Foto: UCI

Pasti züriškega kroga

Zaključni krog bo dolg 26,8 kilometra. Najtežji del bo sledil kaj kmalu. Pred kolesarji bo najprej Zürichbergstrasse (1,1 km pri 7,4 %). Vzpon se začne na široki cesti, vendar kmalu sledi zoženje, kar bodo morali imeti najboljši v spominu, saj bodo zelo pomembni položaji. Zadnjih nekaj sto metrov je še posebej strmih, okoli 16-odstotni naklon ceste bo. Mesto, ki bi ga lahko marsikdo poskušal izkoristiti za napad. Tudi naš Tadej Pogačar, saj mu takšni deli ugajajo.

Po prečkanju vrha ne bo sledil pravi spust, ampak približno 1,5 kilometra dolg ravninski pas, ki mu sledi drugi vzpon kroga. Vzpon na Witikon bo dolg 1,9 kilometra in ima 6,2-odstotno povprečno naklonino. Na začetku bo nekoliko bolj strm, nakar se bo naklonina zmanjšala. Tudi tu na vrhu ne bomo videli pravega spusta, saj sledi približno deset kilometrov dolga vožnja po planoti, na kateri je spet nekaj pasti – Zollikonstrasse (650 m pri 5,5 %) in Farlifangstrasse (800 m pri 3,6 %).

Foto: UCI

Približno deset kilometrov pred zaključkom kroga bo na vrsti zelo hiter spust v območju gozdička. Spust kolesarjev še ne bo pripeljal popolnoma do Züriškega jezera, saj jih čaka še krajši 1,5 kilometra dolg vzpon z maksimalno petodstotno naklonino.

Po hitrem spustu do jezera bo še 2,5 kilometra dolga vožnja do ciljne črte.

Tratnik: Moja naloga bo pomagati Primožu in Tadeju

"Krog je zelo zahteven. Imamo vzpone, razgiban teren, tehnične spuste, ozke ceste. Ni dela v krogu, kjer bi lahko dihal. Zlasti, ko bo šla dirka na nož. Treba bo biti pozoren, da v klance startamo spredaj. Vsaj med najboljših 30 položajev. Prav tako pri spustih. Naporno bo. Zlasti, ker je dirka tako dolga. Ko bo šlo enkrat zares, se bodo delale velike razlike. Hitro bo velika selekcija," poudarja slovenski reprezentant Jan Tratnik, ki je povedal, kakšna bo njegova naloga v nedeljo: "Moja naloga bo pomagati Primožu (Primožu Rogliču, op. p.) in Tadeju (Tadeju Pogačarju, op. p.). Vsi vemo, da nihče ne bo čakal do zadnjih dveh krogov. Vrstili se bodo različni napadi. Moje mnenje je, da poskušamo Tadeja in Primoža pripeljati čim dlje v finale, nato bosta onadva naredila svoje."

Foto: www.alesfevzer.com

Da bi kdo od naših kolesarjev osvojil mavrično majico najboljšega, bi mu ogromno pomenilo: "Dream team imamo tu. Manjka nam le Matej Mohorič. Upam, da nam uspe. Veliko bi mi pomenilo, da kdo osvoji svetovno prvenstvo. Pomagal bom, da se to uresniči. Zagotovo bi bil to trenutek, ki bi mi za vedno ostal v spominu."

Novak: S Tadejem je vedno čudovito dirkati. Vse poskušam narediti, da mu lahko pomagam, in tudi celotni ekipi lahko pomagam, da lahko zmagamo.

Hvalevreden pomočnik je tudi Domen Novak, ki bo na cestni preizkušnji prav tako odigral izjemno pomembno vlogo. Letos je to že večkrat demonstriral, ko je v ekipnem dresu UAE Emirates pomagal moštvenemu kolegu Pogačarju: "V čast mi je, da sem del te ekipe. S Tadejem je vedno čudovito dirkati. Vse poskušam narediti, da mu lahko pomagam, in tudi celotni ekipi lahko pomagam, da lahko zmagamo. Svetovno prvenstvo je resen cilj zadnjega dela sezone, zato sem zelo motiviran. V Montrealu sem pokazal, da sem tam, kjer sem bil. Da lahko narekujem dovolj težak tempo, da je vsem neugodno. Pripravljen sem. Motiviran bom in dal bom vse od sebe. Kako bodo drugi dirkali, bomo videli. Gremo s polno motivacijo in bomo videli, kaj bo na koncu."

Za slovensko ekipo bi bil idealen scenarij težka dirka. Da bi določene ekipe, razumljivo vključno z našo, nadzirale beg in narekovale hud tempo. A je cestna dirka na svetovnih prvenstvih zaradi pomanjkanja radiozvez in neuigranosti moštev zelo nepredvidljiva, česar se zavedajo prav vsi v karavani.

Domen Novak bo tudi tokrat opravljal ključno vlogo pomočnika. Foto: Reuters

"Predvsem bo treba paziti na velike države. Največja je zagotovo Belgija z izjemno kakovostno ekipo. Potem so Britanci, Nizozemci, Španci, ki imajo zelo dobre posameznike. Če se zgodi, da napadejo prej in jim uspe to z večjo skupino, bo treba to nevtralizirati. Največji fokus bo na Tadeju in Primožu. Paziti moramo, da te napade nevtraliziramo. Najbolje bi bilo z močnim tempom, ampak bo treba počakati, da vidimo, kako se bodo druge države lotile. Tudi kako bo videti nadzor od starta. Ali bomo dobili pomoč ali bomo sami ali se bo druga država lotila nadzora. Težko je zdaj vedeti. Počakajmo. Imamo cilj. Tu smo za Tadeja in Primoža," poudarja Tratnik, ki bo naslednje leto kolesaril v dresu Red Bull - BORE - hansgrohe skupaj z Rogličem.

Kdo so favoriti?

Osrednji je brez dvoma Tadej Pogačar, ki je najbolj raznovrsten kolesar med vsemi, kar je že ničkolikokrat demonstriral. Odlično se znajde na enodnevnih klasikah in uživa v njih.

Tadej Pogačar je glavno slovensko orožje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Največji izzivalec je videti Remco Evenepoel, ki ima za seboj prav tako odlično sezono in je obenem mojster enodnevnih dirk. Pravi specialist za tovrstne preizkušnje je tudi Nizozemec Mathieu van der Poel, a je nekako videti, da mu trasa ni najbolj pisana na kožo. A vendarle, že večkrat je dokazal, da se znajde tudi na težjih trasah, kar züriška zagotovo je.

Primož Roglič je na tem prvenstvu že nastopil na kronometru. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Primož Roglič je drugi slovenski adut in bi se lahko znašel v ospredju ob kakšnem skoku kolesarjev iz drugih držav. Izdatneje bo motiviran Švicar Marc Hirschi, potem ko je v petek zaradi četrtkovega padca izgubila življenje rojakinja Muriel Furrer. Praktično vsaka od elitnih reprezentanc ima v svojih vrstah več adutov, ki lahko presenetijo. Naj naštejemo le imena, ki se na največjem odru dobro znajdejo: Julian Alaphilippe, Pavel Sivakov in David Gaudu (Francija), Tom Pidcock in brata Yates (Velika Britanija), Španci imajo celo plejado odličnih kolesarjev (Pello Bilbao, Juan Ayuso, Enric Mas, Mikel Landa, Carlos Rodriguez ...), Ben O'Connor in Jay Hindley (Avstralija), Matteo Jorgenson in Neilson Powless (ZDA), Valter Atilla (Madžarska) ... Številne manjše reprezentance imajo namreč v svojih vrstah posameznike, ki se lahko znajdejo v ospredju, a je nekako pričakovati, da bomo na koncu vseeno iskali zmagovalca med tistimi najboljšimi kolesarji za vožnjo na klasikah in večetapnih dirkah.

Sestave največjih reprezentanc

Slovenija

GOVEKAR Matevž

POGAČAR Tadej

ROGLIČ Primož

TRATNIK Jan

MEZGEC Luka

NOVAK Domen

ŽUMER Matic

Avstralija

HAIG Jack

HAMILTON Chris

HINDLEY Jai

MATTHEWS Michael

O'CONNOR Ben

SCHULTZ Nick

STORER Michael

VINE Jay

Belgija

EVENEPOEL Remco

CAMPENAERTS Victor

WELLENS Tim

STUYVEN Jasper

BENOOT Tiesj

VAN GILS Maxim

HERMANS Quinten

DE PLUS Laurens

Francija

ALAPHILIPPE Julian

BARDET Romain

BERNARD Julien

GRÉGOIRE Romain

MADOUAS Valentin

GAUDU David

MOLARD Rudy

SIVAKOV Pavel

Velika Britanija

WILLIAMS Stephen

DONOVAN Mark

KNOX James

ONLEY Oscar

PIDCOCK Thomas

STEWART Jake

YATES Adam

YATES Simon

Italija

ALEOTTI Giovanni

BAGIOLI Andrea

CICCONE Giulio

FRIGO Marco

ROTA Lorenzo

TIBERI Antonio

ULISSI Diego

ZANA Filippo

Nizozemska

VAN DER POEL Mathieu

RIESEBEEK Oscar

KELDERMAN Wilco

LEMMEN Bart

VAN DEN BROEK Frank

HOOLE Daan

MOLLEMA Bauke

OOMEN Sam

BAX Sjoerd

Španija

BILBAO Pello

RODRÍGUEZ Carlos

AYUSO Juan

LANDA Mikel

MAS Enric

ARANBURU Alex

ADRIÀ Roger

CASTRILLO Pablo

ZDA

JORGENSON Matteo

MCNULTY Brandon

SHEFFIELD Magnus

POWLESS Neilson

SIMMONS Quinn

VERMAERKE Kevin

SHEEHAN Riley

...